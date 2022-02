Chiều 26/2, lượng chức năng đã vớt được 35 người, trong đó có 13 người tử vong, cứu được 22 người và 4 người đang mất tích.

Ông Trần Văn Tân – Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, trên ca nô gặp nạn có tổng cộng 39 người. Lượng chức năng đã vớt được 35 người, trong đó có 13 người tử vong, cứu được 22 người và 4 người đang mất tích.

“Hiện các nạn nhân được đi đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hội An, Bệnh viên Thái Bình Dương Hội An và Bệnh viện Đà Nẵng. Chúng tôi hỗ trợ ban đầu với mỗi trường hợp tử vong là 10 triệu đồng và người bị thương 4 triệu đồng”, ông Tân nói.

Danh tính các nạn nhân:

1. Phạm Ngọc Hùng (SN 1972).

2. Nguyễn Thị Khiêm (SN 1952).

3. Vương Thị Khánh Dương (SN 1998).

4. Nguyễn Thị Thuý An (SN 1992).

5. Nguyễn Tân Hiệp (SN 1972, Hà Nội).

6. Ngô Thị Oanh (SN 1992, Hà Nội).

7. Trịnh Thị Minh Nguyệt (SN 2005, Hà Nội).

8. Trịnh Hải Đăng (SN 2008, Hà Nội).

9. Nguyễn Xuân Hưng (SN 1980, Hà Nội).

10. Ngô Thị Nga (SN 1988, Hà Nội).

11. Trần Thị Thanh Vân (SN 1996).

12. Phạm Thị Huệ (SN 1982).

13. Trần Minh Đức (SN 1993).

14. Bùi Đăng Minh (SN 1996).

15. Dương Văn Minh (SN 1976, Hà Nội).

16. Nguyễn Khánh Dương (SN 1998, Hà Nội).

17. Đặng Mai Phương (SN 1984, Hà Nội).

18. Đỗ Thị Bích Hảo (SN 1983, Hà Nội).

19. Ngô Thị Thinh (SN 1976, Hà Nội).

20. Nghiêm Thanh Hải (SN 1976, Hà Nội).

21. Lê Hữu Nghị (SN 1983, Hà Nội).

22. Phạm Lê Thành (SN 1995, Hà Nội).

23. Nguyễn Minh Trình (SN 1988, Hà Nội).

24. Nguyễn Minh Quang (SN 2019, Hà Nội).

25. Ngô Đức Đường (SN 1982, Hà Nội).

26. Ngô Huy Hoàng (SN 2007, Hà Nội).

27. Ngô Huy Hiếu (SN 2010, Hà Nội).

28. Nguyễn Thị Thu Hương (SN 1976).

29. Nguyễn Huy Vũ (SN 2011, Hà Nội).

30. Trịnh Văn Đức (SN 1983, Hà Nội).

31. Ngô Xuân Huy (SN 2006, Hà Nội).

32. Nguyễn Mai Anh (SN 2019, Hà Nội).

33. Nguyễn Thị Huế (1990, Hà Nội).

34. Nguyễn Xuân Hoà (SN 1982).

35. Nguyễn Thị Kim Lan (SN 1978).

36. Nguyễn Thị Giản Đơn (SN 1998).

37. Lê Sen (SN 1970, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam).

38. Nguyễn Văn Nhân (SN 1995, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

39. Trần Quý (SN 1973, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam).

Hồ Giáp - Công Sáng

