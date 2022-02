Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Long An cho biết sẽ điều tra nhiều vụ việc xảy ra tại “Tịnh thất Bồng Lai”.

Nguồn thông tin cho hay, cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hoà, tỉnh Long An vừa có quyết định chuyển hồ sơ, tang vật có liên quan đến vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân” xảy ra tại hộ gia đình bà Cao Thị Cúc (63 tuổi) ở ấp Lập Thành, xã Hoà Khánh Tây, huyện Đức Hòa cho cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Long An để mở rộng điều tra, xử lý.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hoà đã khởi tố bị can đối với 4 người ở "Tịnh thất Bồng Lai"

Trước đó, đầu tháng 1 vừa qua, cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hoà có quyết định khởi tố vụ án nói trên. Hai ngày sau, Công an huyện Đức Hoà đã tống đạt quyết định khởi tố bị can với 4 người gồm: Lê Tùng Vân (90 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi) và Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân”.

Ba bị cáo bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra, riêng ông Lê Tùng Vân được giải quyết cho tại ngoại.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Long An đang điều tra nhiều vấn đề tại "Tịnh thất Bồng Lai"

Nguồn thông tin cho hay, việc chuyển hồ sơ lên cơ quan tố tụng cấp tỉnh là nhằm điều tra kỹ lưỡng về nhiều vấn đề theo đơn tố cáo của người dân về tụ điểm có tên “Tịnh thất Bồng Lai”.

Liên quan tới vụ việc, trước đó, cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án liên quan đến hoạt động lợi dụng tôn giáo để trục lợi từ thiện xảy ra tại “Tịnh thất Bồng Lai”. Ngoài ra, cơ quan công an cũng đang làm rõ đơn thư tố cáo tụ điểm này liên quan đến các hành vi như: loạn luân, lừa đảo….

Được biết, hiện có 5 luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các cá nhân của “Tịnh thất Bồng Lai” liên quan đến các vụ án.

Phước An