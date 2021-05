Trưởng Công an huyện Thanh Oai (Hà Nội) vừa có quyết định kỷ luật cảnh cáo và điều chuyển Đại uý Lâm về Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an huyện.

Đại úy Nguyễn Văn Lâm (36 tuổi, cán bộ Công an xã Cự Khê) có mặt tại hiện trường vụ tài xế taxi Nguyễn Trần Minh (SN 1976, ở quận Long Biên, Hà Nội) vật lộn bắt tên cướp bị truy nã nhưng thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm, không tham gia hỗ trợ nạn nhân khống chế tội phạm.

Công an huyện Thanh Oai đã có quyết định kỷ luật cảnh cáo và điều chuyển Đại úy Lâm về Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an huyện Thanh Oai.

Đại uý công an đứng gọi điện thoại để người dân tự bắt cướp

Giám đốc Công an TP Hà Nội đã có cáo và đề xuất Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND Thành phố có hình thức khen thưởng đối với tài xế Minh.

Ngày 17/5, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã có thư khen và thưởng 10 triệu đồng cho anh Nguyễn Trần Minh.

Đồng thời, Giám đốc Công an TP Hà Nội cũng đã tặng giấy khen cho hành vi dũng cảm của anh Minh.

Qua các thông tin ban đầu, Công an TP Hà Nội được biết còn có 1 công dân tích cực tham gia giúp đỡ anh Minh khống chế, bắt giữ đối tượng. Tuy nhiên cho đến nay, công an vẫn chưa xác định được công dân nêu trên.

Do vậy, Công an TP Hà Nội đề nghị công dân nào biết, trực tiếp chứng kiến vụ việc thì cung cấp thông tin cho Công an TP theo số điện thoại (đường dây nóng: 069.219.6777 hoặc Đội CSHS Công an huyện Thanh Oai 069.219.0001) để kịp thời tập hợp đề xuất biểu dương, khen thưởng.

Trước đó, khoảng 14h30 ngày 16/5, Phạm Đặng Sáu (51 tuổi, quê tại H.Quan Sơn, Thanh Hóa - đối tượng bị truy nã) bắt taxi đi từ khu vực cầu Chương Dương về quê. Khi đến khu vực đường Cienco 5 (thuộc xã Cự Khê, huyện Thanh Oai), anh Nguyễn Trần Minh dừng xe gọi điện thoại cho vợ.

Sáu bất ngờ rút dao nhọn mang sẵn đâm vào vùng ngực trái anh Minh. Bị đâm bất ngờ vào ngực, anh Minh vẫn giằng co, vật lộn với Sáu và hô hoán bị cướp để người dân hỗ trợ khống chế.

