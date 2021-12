Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường Văn Đẩu (Kiến An) đã bị đình chỉ công tác theo yêu cầu của cơ quan công an.

Xác nhận với VietNamNet tối 10/12, lãnh đạo UBND quận Kiến An (TP Hải Phòng) cho biết, ngày 9/12, đơn vị đã có quyết định đình chỉ công tác đối với ông Trần Tuấn Anh, Chủ tịch UBND phường Văn Đẩu và ông Bùi Đức Ngoãn, Phó Chủ tịch UBND phường Văn Đẩu theo yêu cầu của công an.

Hai lãnh đạo phường này bị đình chỉ công tác do có liên quan đến một vụ án làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gây hậu quả xấu.

Ngoài Chủ tịch UBND và Phó Chủ tịch phường Văn Đẩu bị tạm đình chỉ công tác, UBND quận Kiến An cũng tạm đình chỉ công tác đối với 1 cán bộ công chức địa chính của phường này.

Lãnh đạo UBND quận Kiến An cũng thông tin thêm, cơ quan công an đã bắt 3 đối tượng là lao động tự do vì liên quan đến việc làm giả giấy tờ nêu trên.

Nguyễn Thu Hằng