7h sáng nay (26/10), hồ thủy lợi Kẻ Gỗ ở Hà Tĩnh tăng mức xả tràn từ 250m3/s lên 400m3/s để đảm bảo an toàn công trình và đón lũ của cơn bão số 9 sắp đổ bộ.

Thông báo trên được Công ty TNHH MTV Thủy lợi nam Hà Tĩnh phát đi vào chiều tối hôm qua để người dân các huyện hạ du biết để sẵn sàng ứng phó.

Từ 7h sáng hôm nay, hồ thủy lợi Kẻ Gỗ (Hà Tĩnh) tăng mức xả tràn từ 250m3/s lên 400m3/s.

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, do ảnh hưởng của bão số 8 suy yếu thành vùng thấp, khu vực Hà Tĩnh có mưa từ chiều ngày 25 đến ngày 27/10 với lượng mưa từ 50mm đến 150mm.

Từ chiều 28 đến ngày 31/10, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 9 kết hợp với không khí lạnh tăng cường, khu vực Hà Tĩnh có mưa rất to, lượng mưa dự báo phổ biến từ 300mm đến 500mm/đợt, cục bộ có nơi lương mưa từ 600mm đến 700mm/đợt.

Mực nước hồ Kẻ Gỗ vào lúc 15h30 ngày 25/10 ở cao trình 30,35m, tương đương với dung tích 284 triệu m3.

Để đảm bảo an toàn công trình và đón lũ của cơn bão số 9, trong lúc mực nước tại hạ du đang thấp, lúc 15h30 ngày 25/10, tràn Dốc Miếu Kẻ Gỗ đang xả với lưu lượng là 250m3/s và sẽ tăng lưu lượng xả lên 300 đến 400m3/s vào lúc 7h ngày 26/10.

Đến 10h ngày 28/10, công ty sẽ giảm lưu lượng xả hoặc đóng tràn để đón lũ.

Ngập lụt lịch sử

Trước đó, từ ngày 15/10 đến ngày 21/10, ở Hà Tĩnh do ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa kết hợp với rìa Bắc dải hội tụ nhiệt đới nên những ngày qua toàn tỉnh có mưa to đến mưa rất to, có nơi đặc biệt to.

Trẻ em vùng ngập lụt Hà Tĩnh thiếu sách vở để đến trường.

Tại hồ Kẻ Gỗ, tổng lượng mưa từ 7h ngày 15/10 đến 7h ngày 21/10 là 1.249 mm, tổng lượng nước đến 280 triệu m3, lưu lượng nước đến hồ lớn nhất là 2.539m3/s. Mực nước tại thời điểm cao nhất (lúc 11h30’ ngày 19/10) trong quá trình xả lũ (+33,80m) tương đương 384 triệu m3.

Hồ xả lũ bắt đầu từ 13h ngày 18/10 với lưu lượng tăng dần từ 50m3/s lên 200m3/s, lưu lượng xả lớn nhất 1.060 m3/s (bằng 41,7% lưu lượng đỉnh lũ là 2.539m3/s).

Việc xả lũ cùng với lượng mưa lớn đã khiến TP Hà Tĩnh, huyện Cẩm Xuyên và huyện Thạch Hà ngập lụt chưa từng thấy.

Tại cuộc họp báo mới đây, nhiều người đã đề nghị làm rõ vì sao hồ Kẻ Gỗ không chủ động xả nước để đón lũ? Việc xả tràn từ hồ Kẻ Gỗ có phải là tác nhân gây ngập lụt lịch sử ở vùng hạ du hay không?.

Ông Nguyễn Văn Tâm, Phó Giám đốc phụ trách Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh cho biết, hồ Kẻ Gỗ xả lũ đúng quy trình.

Ông Tâm giải thích, hồ Kẻ Gỗ có ngưỡng tràn ở cao trình 26,5m, trong khi đó lúc 7h ngày 15/10 nước trong hồ ở cao trình 25,80m, thấp hơn ngưỡng tràn 0,7m. Lúc 7h ngày 17/10, mực nước ở cao trình 26,62m, cao hơn ngưỡng tràn 0,12m. Đến lúc 13h ngày 18/10 mực nước trong hồ ở cao trình 30,70m, cao hơn ngưỡng tràn 4,2m nên hồ bắt đầu xả lũ.

Ngoài ra, đại diện công ty này cũng cho biết, khi nước chưa đạt đến ngưỡng tràn thì không được phép xả lũ, hồ Kẻ Gỗ cũng không có hệ thống xả đáy. Nước đổ về hồ lớn trong khi đó công ty xả với lưu lượng thấp hơn mực nước vào hồ do đó đã giảm, cắt lũ cho vùng hạ du khoảng 200 triệu m3 nước.

Lê Minh