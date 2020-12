Đột kích vào vũ trường New Hạ Long club, lực lượng chức năng phát hiện 78 người tại 6 bàn nghi dùng ma tuý.

Hôm nay (18/12), Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, vừa phát hiện gần 78 người có dấu hiệu sử dụng ma túy trái phép tại vũ trường New Hạ Long Club (thuộc tổ 6B, khu 6, phường Yết Kiêu, TP Hạ Long, Quảng Ninh).

Trước đó, vào 23h45 đêm qua, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với Công an TP Hạ Long bất ngờ kiểm tra hành chính vũ trường New Hạ Long Club. Lúc này, tại vũ trường có 78 người tại 6 bàn có dấu hiệu sử dụng ma túy.

Các đối tượng tại cơ quan công an

Cơ quan chức năng cũng thu giữ tại hiện trường một số gói nhỏ nghi là ma túy và tang vật liên quan khác.

Ngay trong đêm, các đơn vị thuộc Công an tỉnh Quảng Ninh đã đưa toàn bộ số người trên về trụ sở điều tra, xác minh làm rõ hành vi liên quan đến ma túy để xử lý theo quy định của pháp luật.

Được biết, vũ trường này lớn nhất Quảng Ninh, được đầu tư hiện đại và có sức chứa 1.500 người.

Phạm Công