Thời tiết lạnh, mẹ chồng cùng con dâu ở Hà Tĩnh đốt than để sưởi ấm. Cả hai người bị ngất xỉu, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) Lê Viết Hùng cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận hai mẹ con nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau đầu, chóng mặt và khó thở, nghi ngộ độc khí CO.

Trước đó, khoảng 22h tối qua (11/1), bà T.T.T. (67 tuổi, trú xã Cương Gián) cùng con dâu là chị T.T.H. (37 tuổi) đốt than củi để sưởi.

Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân

Sau đó chị H. bị ngất xỉu nghi ngộ độc khí. Bà T. hoảng sợ hô hoán dân làng đến đưa chị H. đi cấp cứu. Khi mọi người có mặt thì bà T. cũng bị ngất xỉu cạnh đống than.

Hai mẹ con được người dân đưa đến trạm xá sơ cứu và chuyển lên bệnh viện tuyến huyện cấp cứu. Hiện chị H. đã ổn định, còn bà T đang được điều trị.

Bác sỹ Bệnh viện huyện Nghi Xuân khuyến cáo người dân không nên dùng than để sưởi ấm trong phòng kín. Theo bác sĩ, than cháy trong điều kiện thiếu không khí sẽ tạo ra một loại khí cực độc là CO.

Thiện Lương