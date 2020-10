Dự báo thời tiết 10/10, các tỉnh miền Trung tiếp tục có mưa to đến rất to. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ nhiều nơi.

Hôm nay, ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to với tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm.

Ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, Bình Định, Phú Yên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa 40-80mm, có nơi trên 100mm.

Nước ngập nhà dân tại Quảng Bình

Từ ngày 11-13/10, ở các tỉnh Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi và khu vực Tây Nguyên.

Tối qua, vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 22h hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 13,6 độ Vĩ Bắc; 113,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 400km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh thêm.

Dự báo thời tiết các vùng ngày 10/10:

Phía Tây Bắc Bộ

Ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ; thấp nhất 20-23 độ, có nơi dưới 19 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ; thấp nhất 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.

Thời tiết Hà Nội

Ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ; thấp nhất 21-23 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và giông rải rác, riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ; thấp nhất 21-24 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Phía Bắc (Đà Nẵng đến Quảng Ngãi) có mưa to đến rất to và giông; phía Nam có mưa rào và giông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 26-29 độ, phía Nam 28-31 độ; thấp nhất 23-26 độ.

Tây Nguyên

Có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ; thấp nhất 20-23 độ.

Khu vực Nam Bộ

Có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ; thấp nhất 23-26 độ. Tại TP.HCM là 31 độ và Cần Thơ 32 độ.

Bốn tàu chìm trên biển, 13 người chết và mất tích trong mưa lũ Miền Trung Chi cục phòng chống thiên tai Miền Trung và Tây Nguyên vừa có báo cáo nhanh về tình hình sơ tán và thiệt hại do mưa lũ tính đến chiều tối nay (9/10).

Hương Quỳnh