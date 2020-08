Dự báo thời tiết 18/8, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Nguy cơ xảy ra lũ quét, ngập úng nhiều nơi.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Bắc Bộ kết hợp với vùng xoáy thấp trên mực 5.000m hoạt động mạnh nên hôm nay và ngày mai, ở các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to và giông.

Lượng mưa phổ biến 50-150mm/24h, riêng Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh có nơi trên 150mm/24h.

Hà Nội tiếp tục có mưa to

Các nơi khác ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và giông (lượng mưa phổ biến 30-70mm/24h, có nơi trên 100mm/24h). Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ chiều ngày 20-23/8, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa to đến rất to diện rộng.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào khoảng chiều và tối). Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trên lưu vực sông Mã và các sông ở khu vực Tây Nguyên sẽ xuất hiện đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2-5m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ thượng lưu các sông ở Thanh Hoá có khả năng lên mức BĐ1-BĐ2, hạ lưu các sông ở dưới mức BĐ1; các sông suối nhỏ ở khu vực Tây Nguyên có khả năng lên mức BĐ2-BĐ3, có nơi trên BĐ3.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh như: Lai Châu, Sơn La, Hoà Bình, Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thanh Hoá, Nghệ An và khu vực Tây Nguyên...

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) đã đi vào vùng biển Đông Bắc của Bắc Biển Đông.

Dự báo trong 24 giờ tới, ATNĐ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh thêm.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, ATNĐ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km.

Thời tiết các vùng ngày 18/8:

Phía Tây Bắc Bộ

Có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông rải rác; riêng Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái có mưa to đến rất to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ; thấp nhất 23-26 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Khu vực đồng bằng có mưa vừa, mưa to và giông; các nơi khác có mưa to và giông, có nơi mưa rất to, riêng Quảng Ninh có mưa rất to đến đặc biệt to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ; thấp nhất 23-26 độ.

Thời tiết Hà Nội

Có lúc có mưa vừa, mưa to và giông; chiều tối và đêm có mưa to đến rất to và giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ; thấp nhất 24-26 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Tại Thanh Hóa-Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, phía Nam có nơi trên 32 độ; thấp nhất 24-27 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mưa rào và giông vài nơi; chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ; thấp nhất 24-27 độ.

Tây Nguyên

Mưa vừa, có nơi mưa to và giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ; thấp nhất 20-23 độ.

Khu vực Nam Bộ

Có mưa rào và giông vài nơi; chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ; thấp nhất 24-27 độ. Tại TP.HCM là 31 độ và Cần Thơ 32 độ.

