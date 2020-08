Dự báo thời tiết 4/8, các tỉnh Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, trời mát mẻ khi nhiệt độ cao nhất chỉ 30 độ.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Bắc Bộ đang hoạt động mạnh, hôm nay và ngày mai ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt; khu vực Đông Bắc và Việt Bắc có mưa to đến rất to 150-300mm/đợt, có nơi trên 350mm/đợt.

Các tỉnh miền Bắc thời tiết mát mẻ

Từ đêm 5-8/8, rãnh áp thấp có trục Tây Bắc-Đông Nam được thiết lập kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao hình thành trên khu vực Bắc Bộ nên Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông; khu Đông Bắc và Việt Bắc có mưa to đến rất to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng ngày 4/8:

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ; thấp nhất 23-26 độ.

Phía Đông Bắc Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ; thấp nhất 24-27 độ.

Thời tiết Hà Nội có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ; thấp nhất 25-27 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế ngày nắng 31-34 độ, có nơi trên 34 độ; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiệt độ ban ngày từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ, trời nắng. Chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ.

Tây Nguyên chiều có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 31 độ; thấp nhất 20-23 độ.

Khu vực Nam Bộ có nơi mưa vừa, mưa to và giông rải rác. Nhiệt độ phổ biến 28-31 độ, có nơi trên 31 độ. Tại TP.HCM và Cần Thơ 31 độ.

