Do vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển trở lại nên ở các tỉnh Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với mức nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Các tỉnh Trung Bộ ngày nắng nóng, vùng núi nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với mức nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 39 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40-55%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-17 giờ.

Khu vực Hà Nội nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ. Đến đêm có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa giông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ chiều tối và đêm nay, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị áp cao lục địa ở phía Bắc nén và đẩy dịch xuống phía Nam nên Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và giông diện rộng, cục bộ mưa vừa đến mưa to. Khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 40-80mm/24h, có nơi trên 120mm/24h). Trong mưa giông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết các vùng

Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ, cao nhất 34-37 độ

Phía Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong cơn giông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ trưa chiều trong khoảng 34-37 độ.

Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng nóng, vùng núi chiều tối mai có mưa rào và giông. Trong cơn giông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nền nhiệt cao nhất ở mức 34-37 độ.

Các tỉnh Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng nóng, vùng núi nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ ban ngày trong khoảng 34-37 độ, vùng núi 36-39 độ.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng nóng, phía Bắc có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34-37 độ, phía Bắc có nơi trên 38 độ.

Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và giông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Trong cơn giông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nam Bộ nhiệt độ trưa chiều dao động từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Thái An