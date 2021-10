Rạng sáng 8/10, hàng trăm người dân các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh… dừng chân ở trạm trung chuyển phía Nam hầm Hải Vân (Đà Nẵng), chờ cảnh sát giao thông dẫn qua hầm về quê.

XEM CLIP:

Họ phần lớn làm công nhân, phụ hồ, rời miền Nam từ ngày 5/10 bằng xe máy. Trong dòng người ấy, có nhiều gia đình mang theo con nhỏ cùng về.

Di chuyển qua các tỉnh miền Trung, mưa nặng hạt liên tục đổ xuống khiến hành trình về quê của người dân thêm khó khăn. Khi đến Đà Nẵng nhiều người ướt sũng, lạnh co ro, khuôn mặt phờ phạc. Các nhóm từ thiện soạn sẵn bánh mì, cháo, nước uống… cho họ ăn lấy sức.

Tại trạm trung chuyển, nhiều người mặc nguyên áo mưa tranh thủ chợp mắt, trong lúc lực lượng chức năng bố trí xe dẫn đường.

Hình ảnh giấc ngủ trên đường về quê:

Hồ Giáp

Do thời tiết mưa to, gió lớn không an toàn cho người dân chạy xe từ TP.HCM về quê, huyện Tư Nghĩa và TP Quảng Ngãi đã bố trí chỗ nghỉ tạm cho người dân có nhu cầu.