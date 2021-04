Thông qua mạng xã hội, giám đốc 9X ở Bình Dương đã kêu gọi ủng hộ được hàng trăm triệu đồng để giúp đỡ những nạn nhân không may gặp nạn giữa đường, những người vô gia cư.

Cứu người bằng mạng xã hội

Vào một đêm giữa tháng 4, anh Trung nhận được cuộc gọi của người dân báo, họ nhờ hỗ trợ một trường hợp là người đàn ông lớn tuổi, đang mắc bệnh ung thư phải tá túc ở vỉa hè.

Anh Lê Thanh Trung (bìa phải) kêu gọi được hàng trăm triệu giúp đỡ người gặp nạn

Ngay lập tức, anh đến địa điểm trên thì thấy một người đàn ông trên 60 tuổi trong bộ dạng khắc khổ, nằm co ro trên vỉa hè trước Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương. Nhìn hình ảnh trên, nhiều người dân không cầm được nước mắt trước hoàn cảnh đáng thương của ông.

Đồng cảm, anh Trung lấy điện thoại phát trực tiếp (live stream) trên facebook kêu gọi mọi người giúp đỡ người đàn ông tội nghiệp vượt qua hoàn cảnh khó khăn. Chỉ sau hai giờ đồng hồ live stream, hơn 100 triệu đồng đã được gửi tận tay người đàn ông này để đi khám bệnh, sau đó đón xe về quê chữa trị.

Đây chỉ là một trong rất nhiều người gặp nạn được anh Lê Thanh Trung (SN 1993, ngụ tại TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) dùng mạng xã hội kêu gọi giúp đỡ, hỗ trợ qua cơn hoạn nạn trong suốt nhiều năm qua.

Anh Trung hiện đang là Giám đốc công ty Bình Dương 24H, đồng thời sở hữu fanpage Bình Dương 24H – một trang facebook có lượt theo dõi lớn nhất tỉnh Bình Dương. Đây cũng là kênh để anh phục vụ việc giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, các trường hợp gặp nạn trên đường cũng như giúp tìm kiếm người thân.

Một bảo vệ nghèo bị mất xe máy được anh Trung kêu gọi hỗ trợ

Trong số các trường hợp mà 9X này từng giúp đỡ, chị Trần Thị Thanh Dung (SN 1987, quê Bến Tre, hành nghề bán vé số) là một điển hình.

Vào một ngày cuối tháng 2 vừa qua, chị Dung đang mang bầu 2 bé gái được 8 tháng nhưng chồng lại bỏ đi, bỏ mặc mẹ con không một đồng tiền trong người. Do mang song thai, sức khỏe không tốt nên chị xin xe khách đi đến bệnh viện để nhờ khám thì bị lạc đường. Lúc này, chị đi bộ lang thang trên đường 30/4 (phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một) để xin từng đồng tiền với mong muốn đi khám do đang đau bụng, tuy vậy đi đến đâu xin cũng bị từ chối do nghĩ chị lừa gạt.

May mắn thời điểm này anh Trung đi ngang qua. Anh hỏi thăm mới biết chị đang bị động thai cần thăm khám gấp. Ngay lập tức, anh để chị Dung ngồi lên xe chở đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương và đề nghị được đóng viện phí cho chị. Sau khi bác sĩ kiểm tra cho chị này, anh Trung sử dụng trang facebook của mình kêu gọi các mạnh thường quân và người dân giúp đỡ hoàn cảnh đáng thương trên.

Nhờ số tiền được hỗ trợ, chị Dung đã sinh được hai bé gái kháu khỉnh, sức khỏe mẹ con đều ổn định.

Người phụ nữ mang bầu được anh Trung hỗ trợ đưa đi cấp cứu

Nói về việc được giúp đỡ lúc hoạn nạn, chị Dung cho biết thời điểm đó, người chị rất yếu, nếu không có người giúp thì cả mẹ con không thể qua khỏi.

“May mắn là em gặp được anh Trung, anh đưa em đi cấp cứu kịp thời rồi kêu gọi mọi người giúp đỡ em hơn 150 triệu đồng. Thực sự, nếu không có mọi người giúp đỡ thì tính mạng mẹ con em không giữ được” – chị Dung chia sẻ.

Ngoài việc giúp đỡ các hoàn cảnh gặp nạn, trang facebook của 9X này còn kêu gọi được hàng ngàn người ủng hộ, quyên góp cho các nạn nhân không may qua đời. Đó là trường hợp của em Lê Trung Hậu (14 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu), bán vé số tại Bình Dương bị đuối nước thương tâm. Gia đình em Hậu thuộc hộ đặc biệt khó khăn, mẹ bỏ đi từ khi em con nhỏ, cha bị bệnh tâm thần, một mình bà ngoại 80 tuổi ôm thi thể gào khóc, không có tiền mai táng cho cháu.

Sau khoảng một giờ kêu gọi, số tiền gần 200 triệu đã được các mạnh thường quân và người dân gửi tới gia đình nạn nhân thông qua trang facebook của 9X này.

Kết nối những tấm lòng

Tiếp xúc với PV, anh Lê Thanh Trung cho biết anh sinh ra và lớn lên ở Bình Thuận - một mảnh đất khắc nghiệt do thời tiết. Năm 2015, anh bắt đầu rời quê đến Bình Dương để lập nghiệp do gia đình khó khăn.

Khi lập nghiệp và sinh sống ở Bình Dương, ban đầu anh chỉ dùng facebook để hỗ trợ công việc, nhưng từ khi fanpage phát triển mạnh, anh quyết định dùng lợi thế sẵn có để làm việc thiện, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh.

Trước việc nhiều trang mạng xã hội đang tràn lan thông tin không đúng sự thật, tin giả, tin xấu khắp nơi, anh chọn cho mình lối đi riêng là xây dựng một kênh thông tin trung thực, kết nối những tấm lòng nhân ái giữa người với người, đề cao tinh thần tương thân tương ái.

Anh Trung gặp lại người phụ nữ mình từng giúp đỡ

Anh Trung chia sẻ: “Mỗi khi hỗ trợ được ai đó mình cảm thấy rất phấn khởi, không cần phải ai biết tới mình miễn là giúp được người khác là mình vui rồi. Sau mỗi lần như vậy, mọi người gửi những lời cảm ơn chân thành khiến mình thích công việc này”.

Tuy vậy, anh tự nhận bản thân còn nhiều thiếu sót khi không thể hỗ trợ được hết các trường hợp mà người dân từ khắp nơi nhờ cậy, nhiều lúc anh cảm thấy rất bứt rứt và buồn khi thấy sức mình chỉ có hạn.

Giám đốc 9X là một trong những gương mặt tiêu biểu của tỉnh Bình Dương

Đến nay, cá nhân anh Trung và trang facebook do anh sở hữu đang được đông đảo cộng đồng mạng xã hội và người dân ghi nhận, đánh giá là hoạt động hiệu quả trong công tác thiện nguyện.

Trước những đóng góp của anh, mới đây UBND tỉnh Bình Dương đã tuyên dương đối với 9X này là một trong những tấm gương tiêu biểu của tỉnh.

Chàng trai 9X mang niềm tự hào Việt Nam đến châu Phi Từ một thanh niên làm nghề xây dựng, Linh đã “vẽ” nên một câu chuyện đẹp trên mảnh đất khô cằn tại châu Phi.

Xuân An