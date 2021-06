Ngày mai (14/6), UBND TP.HCM sẽ quyết định việc quận Gò Vấp dừng hay tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16. Nhưng theo Phó Chủ tịch TP, có thể nới lỏng trên diện rộng toàn quận, những nơi có nguy cơ cao vẫn siết chặt.

Sáng nay (13/6), Phó Chủ tịch TP.HCM Dương Anh Đức cùng đoàn công tác của TP đã có buổi làm việc với UBND quận Gò Vấp về đề xuất dỡ bỏ giãn cách của quận này.

Phó Chủ tịch TP Dương Anh Đức chủ trì cuộc họp về phòng chống dịch Covdi-19 tại quận Gò Vấp

Báo cáo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch quận Gò Vấp Đỗ Anh Khang cho biết, tính đến 16h ngày 12/6, quận ghi nhận 124 ca bệnh (trong đó, 115 trường hợp được Bộ Y tế công bố và 9 trường hợp nghi nhiễm).

Tổng số người được cách ly tập trung (F1) là 663 ca. Tổng số người cách ly y tế và giám sát sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú (F2) là 2.686 trường hợp; điểm phong tỏa là 31, tại 12/16 phường.

Tại điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng với 3 chuỗi lây nhiễm cao nhất tại 3 phường (P3, P14, P15). Sau thời gian từ ngày 27/5 đến 12/6, Ban chỉ đạo phòng chống dịch 2 cấp đã triển khai các biện pháp quyết liệt nhanh chóng truy vết, khoanh vùng, khử khuẩn và dập dịch.

Trước đó, sau hai ngày giãn cách gặp nhiều lúng túng, lãnh đạo TP phải vào tâm dịch Gò Vấp họp, hỗ trợ quận thực hiện giãn cách xã hội

Đồng thời, quận đã tổ chức thiết lập 12 chốt kiểm soát phòng chống dịch tại các cửa ngõ; phối hợp với 4 quận giáp ranh (Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình và Quận 12) hỗ trợ, bố trí các chốt kiểm soát để nắn dòng, chuyển hướng các phương tiện giao thông và người dân không đi vào địa bàn quận Gò Vấp.

Phối hợp cùng Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông triển khai phần mềm khai báo y tế điện tử và tổ chức việc kiểm tra khai báo y tế của người dân ra, vào quận Gò Vấp tại các chốt kiểm soát.

Theo ông Khang, sau 12 ngày thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16, tỷ lệ nhiễm F0 trung bình từ 5 - 10 ca/ngày và số ca giảm dần. Đa số F0 đều từ chuỗi lây nhiễm của điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng và từ số F1 đã đã được cách ly tập trung theo quy định.

Phó Chủ tịch quận Gò Vấp Đỗ Anh Khang báo cáo tại cuộc họp với đại diện lãnh đạo TP.

Số điểm phong tỏa giảm theo ngày, cao nhất là ngày 9/6, phong tỏa 49 điểm đến thời điểm ngày 12/6 chỉ còn 31 điểm.

"Những ngày đầu, tốc độ lây nhiễm cao so với thành phố, đến ngày thứ 11 đã chậm lại. Cụ thể, ngày 31/5, tỷ lệ nhiễm so với thành phố là 3,92%; đạt cao nhất là ngày 4/6 với 34,62% và đến ngày 10/6 giảm còn 3,28%", ông Khang thông tin.

Báo cáo của quận Gò Vấp về diễn tiến ca bệnh

Do các yếu tố thuận lợi, dịch đã bùng phát mạnh trong những ngày đầu, cao điểm ghi nhận 10 ca bệnh/ngày trong cộng đồng. Sau 12 ngày áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, phần lớn số ca bệnh mới phát hiện chủ yếu trong khu cách ly hoặc khu phong tỏa. Điều này cho thấy các chuỗi lây nhiễm liên quan đến ổ dịch điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng đã được kiểm soát.

Từ những phân tích trên, ông Khang đề xuất, TP dừng thực hiện Chỉ thị 16 hoặc tiếp tục theo dõi tình hình dịch bệnh trên địa bàn quận và TP cho hết 15 ngày giãn cách rồi quyết định.

Thành phố quan tâm sớm tổ chức tiêm ngừa vắc xin Covid-19 cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, chiến sĩ quận (đặc biệt là lực lượng tuyến đầu chống dịch tại quận) để yên tâm thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh.

Xem xét, hỗ trợ kinh phí cho quận Gò Vấp kịp thời chăm lo cho các đối tượng khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và động viên lực lượng phòng, chống dịch.

Ông Cao Đăng Hưng, Phó Giám đốc Công an TP đánh giá, tình hình hiện nay tương đối ổn. Tuy nhiên, vừa qua trong lực lượng công an cũng có người nhiễm (ở quận Tân Phú), do đó cần thực hiện nghiêm 5k khi làm nhiệm vụ.

Còn đại diện Sở GTVT cho biết, những ngày đầu cách ly có lúng túng, nhưng sau đó có sự hỗ trợ từ TP thì đã ổn.

“Cái lo nhất bây giờ là những trường hợp hội viên của nhóm truyền giáo còn bên ngoài, phải qua khám sàng lọc may ra có thể phát hiện”, vị đại diện ngành GTVT nói.

Có thể nới lỏng một số hoạt động ở Gò Vấp

Đại diện Sở Y tế, Phó Giám đốc Nguyễn Hữu Hưng cho biết, về số liệu thì báo cáo của quận và sở gần như giống nhau. Quận có hai phường không có ca bệnh, phường 15 có nhiều nhất 34 ca.

Lúc cao điểm có đến 47 điểm phong tỏa trong quận, khi đó phải lấy mẫu mỗi điểm từ 1.500-2.000 mẫu. Tổng mẫu gần 200.000 là số lượng rất lớn. Có những phường lấy mẫu gần như 99%.

Ông Hưng cho biết, tình hình dịch Covid-19 tại Gò Vấp cơ bản được kiểm soát

Từ ngày 27-30/5, Gò Vấp phát hiện 47 ca, nhưng khi giãn cách 16 thì 13 ngày qua chỉ có 69 ca, 50% trong cộng đồng, còn lại tại các khu cách ly (nguy cơ thấp).

Trong 5 ngày gần đây, chỉ còn 2-3 ca/ngày, thậm chí không có ca nào phát hiện trong cộng đồng.

Theo ông Hưng, một điều phấn khởi, quận có những phường cao (15, 3) đã không ghi nhận ca bệnh trong cộng đồng; các phường còn lại chỉ ghi nhận 1 ca.

“Như vậy, bước đầu cơ bản tình hình tại Gò Vấp đã được kiểm soát”, ông Hưng nhận định.

Tuy vậy, ông Hưng cũng cảnh báo, không lơ là và chủ quan. Thứ nhất, quận cần tiếp tục điều tra truy vết, khoanh vùng triệt để hơn nữa. Thứ hai, đề nghị người dân khai báo y tế đầy đủ để giúp sàng lọc nhanh. Thứ ba là giám sát chặt các trường hợp khám sàng lọc tại các sở y tế, khi có ca kiểm soát và thông tin sớm, dập dịch nhanh.

Kinh nghiệm cho thấy vừa qua, nhân viên y tế ngoài giờ làm việc trong thời gian này thì phải ở nhà nếu không có gì cấp thiết.

Từ đó, người đại diện ngành y tế đề xuất, có thể nới lỏng một số hoạt động tại Gò Vấp.

Đánh giá tình hình 13 ngày qua giãn cách theo Chỉ thị 16 của quận Gò Vấp, Phó chủ tịch TP Dương Anh Đức cho biết, tình hình quận có biến chuyển tốt, qua báo cáo cũng như nhận xét của các đơn vị khác, nhưng không được chủ quan.

“Nếu xác định ca dương tính của Gò Vấp, thì có những ngày nhảy vọt rất cao, đây là điểm rơi. Địa bàn TP cũng gặp vấn đề này. Do đó, cần đánh giá một cách toàn diện hơn”, ông Đức nói.

Ông Đức cũng nhấn mạnh, khi các hệ thống y tế khám, sàng lọc người dân đến khám, phát hiện thêm nhiều ca, cả Gò Vấp và TP cũng có tình trạng này.

Chống dịch đòi hỏi thực hiện toàn diện, không chỉ trong khu cách ly mà luôn thấy được nguy cơ ngoài cộng đồng.

“Tôi hoàn toàn thống nhất với nhận định và đề xuất của Sở Y tế. Cần tiếp tục giám sát, vận động người dân có ý thức cao, nếu thấy mình hay người thân có triệu chứng, có yếu tố dịch tễ thì đi khai báo và khám ngay. Thực hiện phương châm 5 tại chỗ, nghiêm túc với nguyên tắc 5K.

Ví dụ, vừa qua có trường hợp ở Củ Chi đi khám dịch vụ, sau đó phát hiện dương tính và chùm ca bệnh”, ông Đức lưu ý.

Theo ông Đức, thực tế vẫn có một số người khai báo, chia sẻ thông tin nhỏ giọt, khiến việc truy vết rất khó khăn, không nhanh được. Do đó, các cấp, các ngành, đơn vị và quận, huyện cần tiếp tục truyền thông cho người dân ý thức và hiểu biết thêm.

Quận Gò Vấp phải tiếp tục nêu cao tinh thần chống dịch, nâng cao công tác điều tra, truy vết vì nguy cơ vẫn còn.

Ông Đức đánh giá, Gò Vấp cơ bản không còn khác biệt so với tình hình chung toàn TP, nhưng vẫn còn những trọng điểm, cần phải siết chặt hơn nữa cách ly, giãn cách. Phải thật sự an toàn thì gỡ phong tỏa, làm không kỹ thì lây chéo, lây từ ngoài là xác suất luôn có. Làm nghiêm thì sớm được giải tỏa, lơ là làm hình thức thì duy trì phong tỏa dài ngày dân thêm khổ.

Kết thúc cuộc họp, ông Đức cho biết: “Quyết định cuối cùng sẽ đưa ra sáng ngày mai (14/6), nhưng theo tôi, tình hình hiện nay thì nới lỏng trên diện rộng toàn quận, những nơi có nguy cơ cao, vùng trọng điểm vẫn siết chặt”.

Những ngày thực hiện cách ly quận Gò Vấp vẫn mở 7 chợ và 7 siêu thị để phục vụ những mặt hàng thiết yếu cho người dân. Ảnh: Trương Thanh Tùng

Trước đó, ngày 11/6, tại cuộc họp với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM, quận Gò Vấp và quận 12 đã để xuất dỡ bỏ giãn cách xã hội khi hết thời gian 15 ngày.

Chủ tịch quận Gò Vấp Nguyễn Trí Dũng cho biết, đến nay toàn quận đã chấp hành tốt, các doanh nghiệp sản xuất thiết yếu hoạt động bình thường, những loại hình yêu cầu đóng cửa được thực hiện nghiêm.

Người dân hạn chế ra đường, chỉ có giờ cao điểm lưu thông vẫn còn đông, nhưng cũng giảm một nửa so với hai ngày đầu cách ly.

Theo ông Dũng, trong vài ngày tới nếu số ca nhiễm không tăng thì chỉ cần giãn cách 15 ngày là đủ. Ông cũng cho biết, cần chia sẻ với người dân, họ đã quá khổ rồi nhưng vẫn chấp hành tốt các quy định của quận và TP.

Chủ tịch TP Nguyễn Thành Phong cho biết, TP sẽ xem xét thấu đáo tình hình để có giải pháp tiếp theo.

TP.HCM tạm thời phong tỏa Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Bệnh viện tạm thời phong tỏa để thực hiện công tác khử khuẩn, truy vết, khoanh vùng và dập dịch do có 3 nhân viên của bệnh viện nghi mắc Covid-19.

