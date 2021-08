Sở TT&TT TP Hà Nội khẳng định, thông tin "không cho người dân di chuyển trong 7 ngày, án binh bất động toàn thành phố..." đang được chia sẻ trên mạng xã hội là giả mạo, sai sự thật.

Tin từ Sở TT&TT TP Hà Nội chiều 20/8 khẳng định, thông tin thành phố chỉ đạo không cho người dân di chuyển trong 7 ngày là sai sự thật.

Lãnh đạo Sở này cho biết Cục An toàn thông tin, Phòng An ninh mạng, phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an Hà nội đang phối hợp với Thanh tra Sở TT&TT Hà Nội rà quét các tài khoản đăng thông tin trên để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Sở TT&TT cũng khuyến cáo người dân dùng mạng xã hội hoặc nhắn tin, cần dừng ngay việc lan truyền thông tin trên.

Sở TT&TT Hà Nội cũng lưu ý, trong thời gian dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, trên không gian mạng xuất hiện nhiều thông tin sai lệch, xuyên tạc, độc hại nhằm gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch của thành phố. Do đó, người dân cần theo dõi, nắm bắt thông tin qua các kênh thông tin chính thống; không chia sẻ các thông tin chưa được xác thực.

Mộc Miên

