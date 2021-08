Hà Nội nghiêm cấm việc thu tiền, nhận "bồi dưỡng" khi tiêm vắc xin phòng Covid-19 dưới bất kỳ hình thức nào. Nơi nào để xảy ra tiêu cực trong tiêm chủng phải chịu trách nhiệm.

UBND TP Hà Nội vừa có yêu cầu về việc chấn chỉnh công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19.

Qua phản ánh trên phương tiện truyền thông đại chúng, gần đây có tình trạng một số đối tượng lợi dụng tình hình khan hiếm vắc xin phòng Covid-19 và sự hiểu biết chưa đầy đủ của một số người dân về các quy định của Nhà nước đối với việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 để thực hiện hành vi vi phạm, hình thành đường dây tiêm vắc xin “dịch vụ” thu lợi bất chính.

Theo UBND TP “Việc làm này không đúng với chỉ đạo của Bộ Y tế và TP Hà Nội".

Tiêm vắc xin ở quận Đống Đa. Ảnh: Phạm Hải

Để đảm bảo công tác tiêm vắc xin đúng đối tượng, kịp thời, an toàn, hiệu quả, UBND TP yêu cầu Sở Y tế, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị khẩn trương rà soát, chấn chỉnh, thực hiện tiêm vắc xin phòng Covid-19 đúng đối tượng, kịp thời, an toàn, hiệu quả và hoàn toàn miễn phí cho đối tượng tiêm chủng.



TP Hà Nội cũng nhấn mạnh, nghiêm cấm việc thu tiền, không nhận “bồi dưỡng” từ các tổ chức, đơn vị, cá nhân đến tiêm chủng (với bất kỳ hình thức nào). Các tổ chức, đơn vị nào để xảy ra tiêu cực trong công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND TP.



Các đơn vị tiếp tục tăng tốc, đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng khi được Trung ương phân bổ vắc xin, đảm bảo an toàn, hiệu quả, tăng diện bao phủ, đúng đối tượng, vùng ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và TP.

Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các đơn vị, lực lượng chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trong công tác tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn quản lý (nếu có).

Trần Thường