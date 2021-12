Ngày 22/12, Công an quận Tây Hồ (TP Hà Nội) đang truy tìm đối tượng bịt mặt ném "bom xăng" đốt xe ô tô trên địa bàn.

Theo điều tra ban đầu, vào rạng sáng ngày 20/12, khi chủ nhân xe ô tô đang ngủ bên trong trụ sở một công ty xây dựng tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ thì nghe tiếng hô xe bị cháy.

Lúc này nhiều người nghe hô hoán chạy ra thì phát hiện chiếc xe ben đậu bên lề đường đang bốc cháy ngùn ngụt. Ít phút sau, chiếc xe ben bị lửa gây hư hỏng nặng phần đầu.

Hiện trường vụ việc

Nhận được trình báo, công an quận Tây Hồ đã tiến hành điều tra, rà soát camera an ninh, truy tìm đối tượng gây án. Cơ quan công an xác định, vụ việc xảy ra khoảng 3h27 phút ngày 20/12, hai đối tượng bịt mặt, đi xe máy đến trước cửa công ty trên. Một đối tượng nhảy xuống, ném "bom xăng" về phía xe ô tô. Toàn bộ hành vi này diễn ra trong khoảng một phút, sau đó 2 kẻ bịt mặt rời khỏi hiện trường.

Theo chủ nhân chiếc xe, tài sản bị cháy mới mua vào đầu tháng 10/2021 với giá hơn 600 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Quyết Nguyễn