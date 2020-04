Bộ Công an vừa công bố quyết định của Bộ trưởng bổ nhiệm 2 Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Hai Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa được bổ nhiệm gồm: Thượng tá Phạm Thanh Phương, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh; Thượng tá Đinh Việt Dũng, Trưởng phòng An ninh đối nội.

Phó cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an), Thượng tá Trần Xuân Ánh thừa ủy quyền của Bộ trưởng trao quyết định cho 2 tân Phó giám đốc

Cũng trong dịp này, Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an thông báo điều động Đại tá Nguyễn Đình Thừa, Phó giám đốc Công an Hà Tĩnh giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế.

Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải đánh giá cao những đóng góp của Thượng tá Phạm Thanh Phương, Thượng tá Đinh Việt Dũng trong suốt quá trình công tác.

Thượng tá Phạm Thanh Phương, Phó giám đốc Công an tỉnh phát biểu nhận nhiệm vụ

"Đồng chí Phạm Thanh Phương và đồng chí Đinh Việt Dũng trong suốt quá trình công tác đều luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo công an tỉnh trên từng lĩnh vực công tác được phân công, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao", Đại tá Hải nói.

Giám đốc Công an tỉnh đề nghị trên cương vị công tác mới, 2 tân Phó giám đốc tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thiện Lương