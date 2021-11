Thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam và Bình Định, 2 đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan đến vụ tấn công Báo điện tử VOV xảy ra vào tháng 6/2021.

Ngày 27/11, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an bắt một nghi phạm 31 tuổi liên quan đến vụ việc tấn công Báo điện tử VOV.

Trước đó, ngày 15/6 Huỳnh Phước Mẫn (ngụ thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) đã thực hiện hành vi tấn công vào website VOV.VN khiến độc giả không vào được trang web này.

Độc giả không vào được website VOV.VN ngày 15/6

Khi phát hiện hành vi của Mẫn, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án hình sự “cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử”.

Cùng với đó, Công an tỉnh Quảng Nam ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Huỳnh Phước Mẫn để tiếp tục điều tra làm rõ.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam đã phê chuẩn quyết định khởi tố trên.

Theo cơ quan điều tra, Mẫn đã tấn công Báo điện tử VOV tại nhà riêng, thực hiện hành vi một cách vô tư, không có động cơ, mục đích khác.

Cùng ngày, tại Bình Định, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh cũng tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan vụ án "Cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử" đối với Báo điện tử VOV.

Lực lượng chức năng đã khởi tố Vương Quốc Thịnh (23 tuổi, trú tại xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định). Cơ quan chức năng tỉnh Bình Định vẫn tiếp tục điều tra để mở rộng vụ án.

Trước đó, Báo điện tử VOV (Đài Tiếng nói Việt Nam) đăng tải 2 bài viết phản ánh việc bà Nguyễn Phương Hằng (vợ ông Huỳnh Uy Dũng, chủ Khu du lịch Đại Nam, tỉnh Bình Dương) có hành vi phát trực tiếp (livestream) với những ngôn từ thiếu chuẩn mực, phản cảm và xúc phạm nhiều cá nhân trên không gian mạng, một số đối tượng đã có hành vi kích động trên mạng, tạo các tài khoản ảo để tấn công nhiều nền tảng của Báo điện tử VOV để phản đối loạt bài viết trên.

Thiếu niên 16 tuổi tấn công Báo điện tử VOV để ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng Ngày 17/11, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã xử phạt P.T (16 tuổi trú tại xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm) về hành vi “Cản trở hoạt động cung cấp dịch vụ của hệ thống thông tin” với số tiền 7,5 triệu đồng.

Công Sáng