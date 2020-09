Tiếp tân nhà nghỉ tá hoả khi phát hiện hai người đàn ông nằm gục chết trong phòng và xung quanh nồng nặc mùi thuốc trừ sâu.

Công an quận Bình Tân, TP.HCM vừa phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường. Thi thể hai nạn nhân được đưa đi nơi khác để phục vụ công tác mở rộng điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Vụ việc đang được mở rộng điều tra

Khoảng sáng 2/9 tại nhà nghỉ ở đường số 42 (phường Tân Tạo, quận Bình Tân) tiếp tân khi kiểm tra đã gọi một phòng khách thuê tại đây nhưng không ai trả lời.

Sau đó, tiếp tân dùng chìa khoá dự phòng mở cửa vào thì tá hoả khi phát hiện hai người đàn ông nằm gục chết bên trong và xung quanh nồng nặc mùi thuốc trừ sâu.

Công an khi nhận tin báo đã phong toả hiện trường để điều tra. Tại đây, Công an có thu giữ một số vỏ chai thuốc trừ sâu và một lá thư tuyệt mệnh có nội dung hai người tìm đến cái chết là do có liên quan đến nợ nần.

Phía nhà nghỉ khi làm việc với Công an có cung cấp một số thông tin, hình ảnh trích xuất camera an ninh. Khi đến thuê phòng nghỉ, hai người đàn ông chỉ để lại một giấy chứng minh nhân dân mang tên Trần Quốc D (SN 1970, ngụ quận Tân Bình).

Hai xe tông nhau trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, một người tử vong Sáng nay (1/9), một vụ tai nạn giao thông giữa hai xe tải xảy ra trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn qua huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái khiến một người tử vong.

Phước An