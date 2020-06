Triệu Quân Sự rời đèo Hải Vân xuống Hội An rồi vào Tam Kỳ (Quảng Nam) chơi game thì bị công an bắt giữ.

Tối 18/6, Công an TP Tam Kỳ, tổ chức buổi thông tin về việc đơn vị đã bắt được phạm nhân Triệu Quân Sự (29 tuổi, dân tộc Nùng; trú xã Phú Cường, huyện Đại Từ, Thái Nguyên) - đối tượng thụ án chung thân, 2 lần trốn trại quân sự.

Theo thượng tá Phạm Trường Sơn, Trưởng Công an TP Tam Kỳ, khoảng 19h45 tối 18/6, Công an TP cùng Công an phường An Mỹ đã ập vào bắt Triệu Quân Sự tại quán Internet ở kiệt 155/11 đường Hùng Vương.

Triệu Quân Sự bị bắt khi đang chơi game tại quán Internet tại TP Tam Kỳ

Sự được đưa về trụ sở công an

Thượng tá Sơn cho hay, qua lời khai ban đầu, chiều 3/6, lợi dụng thời cơ, Sự nhảy qua bức tường rào có lưới thép gai rồi trốn khỏi trại giam T10. Sự trốn khỏi trại giam rồi trộm xe máy và một chiếc điện thoại tại Quảng Ngãi.

Sau đó, Sự chạy xe máy ra Quảng Nam và bán chiếc điện thoại 700.000 đồng lấy tiền đổ xăng rồi chạy ra đèo Hải Vân thì bị CSGT truy đuổi.

Khi đến lưng chừng đèo Hải Vân, Sự bỏ lại xe máy chạy vào rừng ẩn nấp, rồi nằm im trốn. Khoảng 21h cùng ngày, Sự lần tìm đường xuống bờ biển dưới chân núi Hải Vân, rồi tiếp tục đi theo bờ biển vào trung tâm TP Đà Nẵng.

Từ Đà Nẵng, Sự tiếp tục di chuyển vào TP Hội An lẩn trốn vài ngày, sau đó đi vào TP Tam Kỳ.

Trong khi đang mải mê chơi game tại quán Internet thì bị công an bắt giữ. Khi bị bắt giữ Sự rất bất ngờ và không hề có phản ứng gì.

"Triệu Quân Sự đối tượng hết sức nguy hiểm. Chúng tôi đang hoàn tất các hồ sơ thủ tục để bàn giao đối tượng cho cơ quan điều tra quân sự Bộ Quốc phòng điều tra, xử lý theo thẩm quyền, thượng tá Sơn nói.

Trước đó, phạm nhân Triệu Quân Sự chấp hành án tù chung thân tại Trại giam quân sự khu vực miền Trung - Quân khu 5 (Trại giam T10 ở Quảng Ngãi) đã trèo qua tường rào khu giam vượt ngục vào ngày 3/6.

Sau đó, Sự cướp 1 xe máy hiệu Sirius BKS 76X6-2978 của người dân ở huyện Núi Thành (Quảng Nam).

Lệnh truy nã

Xe máy Sự dùng để trốn chạy

Triệu Quân Sự từng là quân nhân tại đại đội 1, tiểu đoàn 18, Sư đoàn 3, Quân khu 1 trước khi gây ra vụ án mạng sát hại 1 nữ chủ quán cà phê, cướp tài sản tại Hà Nội vào năm 2012.

Tháng 3/2013, Tòa án quân sự Quân khu 1 mở phiên toà xét xử tuyên phạt Sự án chung thân với các tội danh giết người, cướp của, đào ngũ.

Năm 2015, Triệu Quân Sự cùng 1 phạm nhân khác tổ chức vượt ngục và thành công. Đúng 1 tháng sau, Sự bị bắt giữ tại Hà Nội.

Xe máy Triệu Quân Sự bỏ lại tại đèo Hải Vân chiều 4/6

Xe chuyên dụng liên tục tuần tra đường đèo Hải Vân

Hàng trăm người gồm Công an TP Đà Nẵng, Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng, Quân khu 5 tổ chức phong tỏa đèo Hải Vân ráo riết truy bắt Sự ngày 5/6

Chiều 5/6 đại tá Trần Mưu – Phó GĐ Công an TP Đà Nẵng (áo trắng) trực

tiếp có mặt tại khu vự Sự bỏ trốn để khảo sát địa hình

Các lực lượng phong tỏa đèo Hải Vân ráo riết truy bắt Sự vào ngày 5/6

Lực lượng chức năng sử dụng flycam để bay ở các khu vực dọc rừng Hải Vân hỗ trợ truy tìm Triệu Quân Sự

Lực lượng chức năng tiếp tục tổ chức các mũi trinh sát băng rừng tìm kiếm phạm nhân ở các điểm nghi vấn ngày 8/6. Thời điểm này phạm vi tìm kiếm được mở rộng ra phía bắc đèo Hải Vân

Phía dưới biển ca nô được sử dụng để tuần tra

Sau 15 ngày, công an bắt được Sự khi đang chơi điện tử tại quán internet HT ở hẻm 155/111 đường Hùng Vương (TP Tam Kỳ, Quảng Nam). Tại trụ sở công an, phạm nhân khai nhận sau khi thoát chốt chặn ở đèo Hải Vân, Sự xuống núi, men theo bờ biển đi bộ vào Đà Nẵng, rồi phóng xe máy đến Hội An và TP Tam Kỳ để chơi game

Triệu Quân Sự tại cơ quan Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) tối 18/6

Giây phút Triệu Quân Sự đề nghị công an bắt mình Nhân viên quán net nói rằng khi công an hỏi tên và đề nghị kiểm tra giấy tờ thì Sự nói quanh co, sau đó đưa tay ra nói "Các anh bắt em đi".



