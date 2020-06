Chị T. (ở huyện Quế Phong, Nghệ An) hốt hoảng khi nhận được thông báo tiền điện tháng 6 của gia đình tăng lên gấp nhiều lần.

Mới đây, chị Nguyễn Thị T. (trú xã Kim Sơn, huyện Quế Phong, Nghệ An) nhận được thông báo tiền điện tháng 6 của gia đình là hơn 16 triệu đồng.

Nhận thấy số tiền điện tăng vọt quá vô lý, chị T. đã phản ánh đến Điện lực Quỳ Châu.

Ông Trương Quang Định - Giám đốc Điện lực Quỳ Châu cho biết, sau khi nhận được phản ánh, đơn vị đã cho rà soát lại quy trình và phát hiện sai sót.

Khi tính toán lại, tiền điện tháng 6 của gia đình chị T. chỉ hơn 500 nghìn đồng, số tiền chênh lệch hơn 30 lần.

Theo ông Định, nguyên nhân là do nhân viên đi ghi số điện sai dẫn đến việc nhầm lẫn trong khâu nhập chỉ số cho ra hóa đơn.

“Chỉ số đó cho vào máy để in hóa đơn nó lại không in chỉ số mới mà in ra chỉ số cũ. Ở đây có 2 vấn đề là máy có lỗi hoặc do người nhập chỉ số thao tác sai? Đáng lẽ ra khi xuất hóa đơn phải soát lại nhưng anh em tin tưởng nên không soát”, vị Giám đốc giải thích.

Ông Định cho biết, đây là lần đầu tiên điện lực huyện Quỳ Châu để xảy ra sai sót. Lãnh đạo công ty đã đến xin lỗi gia đình, đồng thời xin rút kinh nghiệm.

Từ tháng 7/2016, Điện lực Quế Phong được sáp nhập vào Điện lực Quỳ Châu thuộc Công ty Điện lực Nghệ An.

Quốc Huy - Phạm Tâm