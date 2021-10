Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang chỉ đạo, phải sớm khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan đến việc cắt ghép file ghi âm Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh, với mục đích xấu.