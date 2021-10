Năm 2020 huyện Thanh Chương xác nhận số tiền ca sĩ Thủy Tiên trao cho người dân, xây cầu, mua xuồng là 6,889 tỷ. Nay sau rà soát, huyện báo cáo số tiền ít hơn, còn 102 triệu chưa tìm được người đã nhận.

Hôm nay 14/10, trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Văn Hòe, Phó phòng điều hành Lao động TB&XH huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, liên quan đến hoạt động từ thiện cứu trợ lũ lụt năm 2020 của ca sĩ Thủy Tiên tại địa phương, đến nay huyện đã có báo cáo gửi đến cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Theo báo cáo xác nhận của Ủy ban MTTQ huyện Thanh Chương vào ngày 12/11/2020, vợ chồng Thủy Tiên, Công Vinh trao cho huyện vào ngày 12/11/2020 trị giá 6,889 tỷ đồng.

Cụ thể, trao cho những gia đình bị thiệt hại trong đợt lũ là 5,189 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng 2 cây cầu dân trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng; hỗ trợ các xã thường xuyên bị ngập 10 chiếc xuồng dân sinh trị giá khoảng 200 triệu.

Theo văn bản của huyện Thanh Chương (phải), số tiền thể hiện vào năm 2020 là 6.889.000.000 đồng và số liệu tháng 10/2021 khi rà soát ở các xã là 6.787.000.000 đồng

Theo ông Nguyễn Văn Hòe, đến nay tổng hợp từ 25 xã, thị trấn gồm có 520 hộ với số tiền hỗ trợ là 5,087 tỷ đồng. Ngoài ra, đoàn của ca sĩ Thủy Tiên hỗ trợ 2 xã Thanh Sơn và Thanh Mỹ xây 2 cây cầu dân sinh với tổng số tiền khoảng 1,5 tỷ đồng. Và 20 chiếc xuồng cho 20 xã với số tiền khoảng 200 triệu đồng.

Cũng theo ông Hòe, số tiền thuộc 520 hộ dân có danh sách cụ thể. Riêng số tiền xây dựng 2 cây cầu dân sinh và mua 20 chiếc thuyền thì không giám sát trực tiếp.

“Họ chỉ nói số thuyền 20 chiếc trị giá 200 triệu đồng nhưng không biết được giá trị chính xác thật là bao nhiêu…”, ông Hòe chia sẻ.

Như vậy, tổng số tiền mà huyện Thanh Chương đã báo cáo với Bộ Công an ít hơn số đã báo cáo ngày 12/11/2020 là 102 triệu đồng.

Ông Hòe giải thích, ca sĩ Thủy Tiên hỗ trợ theo danh sách các xã, thị trấn bị ảnh hưởng lụt bão năm 2020, nhưng vẫn có những người nằm ở ngoài danh sách được hỗ trợ. Tổng số tiền hỗ trợ ngoài khoảng trên 100 triệu đồng, tuy nhiên chưa có danh sách cụ thể nên chưa thể đưa vào báo cáo gửi cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Đoàn từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên phát tiền cho bà con ở một trong 3 điểm ở huyện Thanh Chương

“Có thể số tiền tổng hợp được còn cao hơn nữa, tuy nhiên, đến nay chỉ mới tổng hợp được trên sổ sách là 6,787 tỷ đồng. Danh sách số tiền này đã gửi ra theo yêu cầu của Bộ Công an”, ông Hòe cho biết.

Bình quân mỗi hộ dân ở huyện Thanh Chương được ca sĩ Thủy Tiên hỗ trợ ít nhất là 5 triệu đồng, nhiều nhất có hộ được hỗ trợ đến 115 triệu đồng, đây là hộ gia đình có số lượng gà, vịt trong trang trại chết nhiều ở xã Thanh Phong.

Trang trại bị thiệt hại nặng nề sau trận lũ năm 2020, người này được ca sĩ Thủy Tiên hỗ trợ 115 triệu đồng

Những buổi trao quà của đoàn từ thiện, có sự chứng kiến của lãnh đạo huyện Thanh Chương cùng Mặt trận Tổ quốc. Riêng số tiền phát cho người dân thì chính quyền không tham gia trực tiếp.

“Hoạt động từ thiện của Thủy Tiên ở huyện Thanh Chương là rất tuyệt vời, huyện và phòng đều tổ chức chu đáo. Hiện vẫn chưa thể tổng hợp hết số tiền hơn 100 triệu đồng mà Thủy Tiên cho ngoài danh sách”, ông Hòe trải lòng.

Giấy xác nhận của huyện Thanh Chương thể hiện 10 chiếc xuồng là 200 triệu đồng nhưng thực tế khi trao là 20 chiếc xuồng dân sinh

Ngày 14/10, bà Thái Thị Hải Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết, sau khi rà soát thống kê theo yêu cầu của Bộ Công an, số tiền ca sĩ Thủy Tiên hỗ trợ cho khắc phục lũ lụt vào năm 2020 cho địa phương vẫn như số liệu ban đầu.

Tổng số tiền đoàn ca sĩ Thủy Tiên hỗ trợ cho 7 xã ở huyện Hưng Nguyên là 2,320 tỷ đồng. Bình quân mỗi hộ gia đình bị thiệt hại do lũ lụt được đoàn hỗ trợ 5 triệu đồng. Mức hỗ trợ này được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Hưng Nguyên xác nhận vào ngày 3/11/2020.

“Chúng tôi đang hoàn tất báo cáo, dự kiến chiều nay (14/10) sẽ gửi ra theo yêu cầu của Bộ Công an”, bà Châu nói.

Quốc Huy