Bất ngờ kiểm tra một quán karaoke mới khai trương ở Bình Dương, công an phát hiện 19 nam nữ dương tính với chất ma túy.

Thông tin từ Công an huyện Phú Giáo (tỉnh Bình Dương) chiều 30/11 cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện 19 nam nữ sử dụng chất ma túy tại một quán karaoke mới khai trương trên địa bàn.

Công an phát hiện 19 người sử dụng ma túy trong quán karaoke - Ảnh: Công an Phú Giáo

Theo cơ quan công an, vào ngày 29/11, Đội Cảnh sát kinh tế - ma túy Công an huyện Phú Giáo phối hợp với Công an xã Vĩnh Hòa kiểm tra hành chính quán karaoke LUXURY Hoàng Yến (xã Vĩnh Hòa) do bà T. (SN 1975, ngụ xã Phước Hòa) làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại phòng VIP số 4 có 19 người (gồm 12 nam, 7 nữ) đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Thấy công an, các đối tượng phi tang chất ma túy xuống nền nhà, nhưng đã bị công an phát hiện, thu giữ.

Qua kiểm tra, công an thu giữ một bịch nilon chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy. Qua test nhanh, cả 19 người này đều có kết quả dương tính với chất ma túy.

Lực lượng chức năng sau đó lập biên bản vi phạm, đưa những người liên quan về trụ sở để làm việc.

Được biết, quán karaoke LUXURY Hoàng Yến mới khai trương được ít ngày trước, nhưng tấp nập khách đến vui chơi.

Xuân An