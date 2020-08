Mưa lớn khiến tuyến kè đá đổ sập, vùi lấp người đàn ông đang nấu ăn khiến người này tử vong tại chỗ.

Vụ việc xảy ra vào 18h30 hôm nay (2/8) tại tổ 8A, khu 7, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh trong cơn mưa lớn.

Theo đó, anh Đ.V.M (SN 1979, quê Thái Bình) đang nấu ăn tại lán trại dựng ở tạm thì bất ngờ bị tuyến kè đá đổ sập vùi lấp.

Hiện trường vụ việc

Người dân hô hào ứng cứu, lực lượng chức năng điều máy xúc tới để hỗ trợ.

Đến 20h30 cùng ngày, thi thể nạn nhân được đưa ra ngoài, bàn giao cho gia đình làm hậu sự.

Người dân tại đây cho biết, lán trại này được dựng từ lâu để nạn nhân cùng 2 người khác ở, thời điểm xảy ra vụ việc thời tiết đang mưa lớn.

Theo thông tin từ Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ninh, do ảnh hưởng của áp thấp suy yếu từ bão số 2, trong đêm 2/8 và ngày 3/8 trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 250-300mm/đợt.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất: Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các địa phương miền núi là các huyện: Bình Liêu, Ba Chẽ. Ngập úng tại vùng trũng, vùng thấp và các đô thị thuộc các địa phương: Hạ Long, Quảng Yên, Cẩm Phả, Uông Bí...

Phạm Công