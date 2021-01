Đột kích vào cơ cở kinh doanh khách sạn và massage ở Bình Dương, công an phát hiện tiếp viên nữ đang bán dâm cho khách tại phòng “bay”, nhiều người khác sử dụng ma túy.

Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương chiều nay cho biết, đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng để điều tra hành vi chứa chấp, sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời làm rõ việc mua bán dâm tại cơ sở kinh doanh khách sạn.

Khách sạn Luna Hotel Privaye bị lực lượng chức năng phát hiện nhiều vi phạm

Trước đó, vào ngày 12/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Bình Dương phối hợp Công an TP Thủ Dầu Một kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh khách sạn, massage Luna Hotel Privaye (đường Bùi Quốc Khánh, phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một) do ông Đ.N.A (SN1978, ngụ TP.HCM) đứng tên trên giấy phép kinh doanh.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang một tiếp viên nữ đang bán dâm cho khách, đồng thời phát hiện 3 đối tượng khác sử dụng trái phép chất ma túy tại một phòng thiết kế riêng bên trong khách sạn.

Làm việc với công an, các đối tượng khai nhận cơ sở này do Đoàn Văn Nam (SN 1979) làm quản lý, phân công 5 người khác đảm nhiệm các vị trí.

Đáng chú ý, cơ sở thiết kế một phòng riêng để tiếp viên bán dâm cho khách với giá 1 triệu đồng/lần. Ngoài ra, trên sân thượng cũng được bố trí các phòng "bay" để phục vụ khách sử dụng ma túy với giá 3 triệu đồng/lần.

Cơ sở Luna Hotel Privaye bắt đầu hoạt động từ năm 2011 cho đến nay, chủ yếu bán vé massage cho khách đến kích dục và mua bán dâm với tiếp viên nữ.

Xuân An