Nam quản lý quán massage ở Bình Dương sắp xếp cho các tiếp viên nữ phục vụ khách, mồi chài mua bán dâm ngay trong phòng của cơ sở.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương chiều nay (4/1) cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Trần Minh Cảnh (SN 1981, quê Tiền Giang) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

Tiếp viên cơ sở massage ở Bình Dương bị bắt quả tang bán dâm cho khách

Cảnh là quản lý của cơ sở massage Hoàng Cung 3 (thuộc phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Theo công an, vào tối ngày 3/1, Phòng cảnh sát hình sự phối hợp với Công an TP Thủ Dầu Một kiểm tra hành chính cơ sở Hoàng Cung 3 do ông Võ Thành Luân (SN 1989, quê Tiền Giang) đứng tên trên giấy phép kinh doanh.

Tại thời điểm đó, công an phát hiện ở 7 phòng đang có các tiếp viên nữ thực hiện hành vi mua bán dâm với khách nam.

Làm việc với cơ quan chức năng, Cảnh khai nhận đã tổ chức cho các tiếp viên nữ của quán bán dâm cho khách với giá 800 ngàn đồng/lượt. Ngoài ra, khi khách vào đây Cảnh cũng trực tiếp thu 200 ngàn đồng tiền vé massage.

Để được hành nghề bán dâm trong quán, các tiếp viên nữ không được trả lương mà phải tự lôi kéo, mồi chài khách để lấy tiền “bo”. Ngoài ra, các tiếp viên còn phải nộp cho Cảnh mỗi tuần 300 ngàn đồng để được hành nghề.

Được biết, cơ sở massage Hoàng Cung 3 hoạt động từ năm 2018, đây là địa điểm phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn.

