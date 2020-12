Giai đoạn bán đất công giá rẻ này ông Tất Thành Cang là Phó bí thư thường trực Thành ủy, vị trí Bí thư chưa được điều động về.

Nguồn thông tin cho hay, ngày 8/12 cơ quan An ninh điều tra, Công an TP.HCM vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 người về hành vi “vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Khu đất 32ha ở xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè

4 người này đều là cán bộ của Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng (gọi tắt là Công ty Tân Thuận, doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước do Thành uỷ TP.HCM quản lý). Trong số này có ông Trần Tấn Hải, là Phó tổng giám đốc Công ty Tân Thuận.

Trong ngày 8/12, cơ quan An ninh điều tra cũng đã khám xét nơi ở của 4 bị can.

Đây là diễn biến mới trong tiến trình điều tra vụ án bán đất công giá rẻ xảy ra tại Công ty Tân Thuận. Trước đó, cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Công Thiện, là Tổng giám đốc và ông Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch HĐTV Công ty Tân Thuận cùng về hành vi nói trên.

Bước đầu, cơ quan An ninh điều tra xác định, ông Trần Công Thiện và đồng phạm đã có những vi phạm pháp luật trong việc bán rẻ đất công cho doanh nghiệp tư nhân. Điển hình trong đó là việc chuyển nhượng khu đất 32ha ở xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè cho Công ty Quốc Cường Gia Lai mà sau đó Thành uỷ TP.HCM đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn.

Cụ thể, khu đất 32ha ở xã Phước Kiển là đất sạch (đã được đền bù, giải toả) là công sản của Thành uỷ TP.HCM giao cho Công ty Tân Thuận quản lý.

Tuy nhiên, đầu tháng 6/2017, công ty này ký hợp đồng chuyển nhượng khu đất cho công ty Quốc Cường Gia Lai mà không báo cáo Thường trực Thành ủy và Ban thường vụ Thành ủy. Khi nhận thông tin này (cuối tháng 12/2017), Thường trực Thành ủy đã chỉ đạo dừng việc chuyển nhượng để làm rõ các sai phạm.

Sau đó, Ban thường vụ Thành ủy kết luận, việc ký hợp đồng chuyển nhượng là không đúng thẩm quyền, sai quy định.

Bước đầu xác định, tổng giá trị chuyển nhượng khu đất là 419 tỷ đồng (1,29 triệu đồng/m2), trong khi giá trị thực tế theo thị trường là hơn 2.000 tỷ đồng.

Trong vụ án này xác định có phần trách nhiệm của ông Tất Thành Cang, khi đó là Phó Bí thư thường trực Thành uỷ TP.HCM.

Cụ thể, trong giai đoạn trên khi Thành uỷ TP.HCM đang trống chức danh Bí thư Thành ủy. Ông Đinh La Thăng điều động đi nơi khác nhưng ông Nguyễn Thiện Nhân chưa về. Khi đó, ông Tất Thành Cang với cương vị là Phó bí thư thường trực Thành ủy giữ vai trò điều hành chính.

Ông Cang đã chấp thuận chủ trương cho công ty Tân Thuận chuyển nhượng khu đất không đúng quy định, không đúng thẩm quyền. Ông Tất Thành Cang thậm chí không báo cáo Thường vụ Thành ủy trước khi có quyết định chấp thuận chủ trương trên.

Trong phi vụ trên ông Thiện, ông Minh với vai trò là người lãnh đạo công ty Tân Thuận chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc chỉ đạo thực hiện, đề xuất bán khu đất. Còn những người bị khởi tố tham gia là đồng phạm giúp sức.

Nguồn thông tin cho hay, cơ quan An ninh điều tra đã nhiều lần mời làm việc với ông Tất Thành Cang để làm rõ trách nhiệm.

Bóng dáng ông Tất Thành Cang trong chuỗi sai phạm tại công ty Tân Thuận Kết luận của Thanh tra TP.HCM và điều tra của Công an xác định, công ty Tân Thuận, 100% vốn Nhà nước do Thành uỷ TP.HCM đã có những sai phạm nghiêm trọng mang tính hệ thống.

Phước An