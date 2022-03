Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam (Bình Dương).

Một nguồn thông tin xác nhận với P.V VietNamNet, cơ quan CSĐT (PC01), Công an TP.HCM vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, ngụ quận 1, Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam, trụ sở tại Bình Dương).

Khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng. Ảnh: CTV

Bà Hằng bị khởi tố về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Nhiều người bắt đầu tụ tập trước nơi ở của bà Nguyễn Phương Hằng trên đường Nguyễn Thông, quận 3. Ảnh: A.D

Biệt thự số 6 Nguyễn Thông, quận 3. Ảnh: Thanh Tùng

Các quyết định nói trên đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Trước đó, Công an TP.HCM đã ban hành quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Nguyễn Phương Hằng từ ngày 16/2/2022 đến ngày 29/4/2022 để phục vụ điều tra.

Như đã thông tin, hơn nửa năm nay, bà Nguyễn Phương Hằng trở thành nhân vật đình đám trên mạng xã hội khi có những buổi livestream dậy sóng, thu hút hàng vạn người theo dõi.

Ban đầu, bà Hằng tố cáo ông Võ Hoàng Yên vì cho rằng ông này lừa đảo hơn 200 tỷ đồng của vợ chồng bà thông qua hoạt động từ thiện, xây dựng cơ sở từ thiện. Sau đó, bà Hằng đã livestream gọi tên giới nghệ sĩ cho rằng có mập mờ, không minh bạch trong hoạt động từ thiện và nói về đời tư của nhiều người.

Cơ quan Công an có mặt để thực hiện các bước tố tụng. Ảnh: Thanh Tùng

Bà Hằng tìm đến Tịnh Thất Bồng Lai ở huyện Đức Hoà, tỉnh Long An sau một số buổi livestream nói về những vấn đề nhức nhối ở nơi này như: lợi dụng tôn giáo, danh nghĩa trẻ mồ côi để trục lợi từ thiện… Sự kiện bà Hằng đến đây vào chiều 4/11, khiến nhiều người tụ tập, gây huyên náo.

Từ những buổi livestream trên mạng xã hội, bà Hằng đối diện với nhiều đơn thư của một số người gửi đến Công an TP.HCM, Công an tỉnh Bình Dương trong đó có ca sĩ Vy Oanh, danh hài Hoài Linh, MC Trấn Thành, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, nhà báo Hàn Ni, nhà báo Nguyễn Đức Hiển…tố cáo về hành vi vu khống, làm nhục người khác, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.

Ngược lại, bà Hằng cũng gửi đơn tố cáo nhiều người.

Tuy nhiên, sau khi điều tra, Bộ Công an và Công an TP.HCM đã có thông báo khẳng định các cá nhân bị bà Hằng tố cáo không vi phạm pháp luật.

Hiện cơ quan công an đang điều tra mở rộng vụ án.

Công an TP.HCM tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Phương Hằng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Nguyễn Phương Hằng để phục vụ công tác xác minh, điều tra theo đơn tố giác.

Phước An