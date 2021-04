Công an TP Thủ Đức đã khởi tố, bắt ông Lê Chí Thành, một cựu công an bị loại ngũ và trong thời gian gần đây có nhiều hoạt động gây ồn ào.

Một nguồn tin cho hay, cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức, TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Lê Chí Thành (SN 1983).

Đối tượng Lê Chí Thành

Nguồn thông tin này xác thực, ông Lê Chí Thành bị bắt để điều tra về hành vi “chống người thi hành công vụ”.

Vốn xuất phát là cán bộ công an trại giam nhưng Lê Chí Thành vì vi phạm nên bị kỷ luật, tước danh hiệu CAND. Sau đó, Thành đi nhiều nơi, có các hoạt động, phát ngôn gây ồn ào trên mạng xã hội.

Lê Chí Thành bị bắt giữ lên quan đến việc chống đối lại tổ công tác của đội CSGT Rạch Chiếc, thuộc phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP.HCM xảy ra sáng 20/3 tại Xa Lộ Hà Nội, phường Hiệp Phú, TP Thủ Đức.

Cụ thể, trưa đó, tổ CSGT Rạch Chiếc khi làm nhiệm vụ ở Xa Lộ Hà Nội phát hiện xe ô tô BKS 51H - 108.21 lưu thông trong làn đường dành cho xe hai bánh. Tổ CSGT ra hiệu dừng xe để kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính.

Lê Chí Thành ngồi trước đầu ô tô, cản trở lực lượng chức năng tạm giữ phương tiện

Khi xuống xe, người điều khiển phương tiện là Lê Chí Thành chỉ xuất trình được giấy phép lái xe mang tên Lê Chí Thành, giấy đăng kiểm xe, giấy photocopy công chứng của giấy đăng ký xe nhưng đã hết hạn. Từ những vi phạm này, tổ CSGT lập biên bản tạm giữ phương tiện để xử lý.

Tổ CSGT điều động xe cẩu ô tô, Lê Chí Thành đứng, ngồi trước đầu xe để cản trở lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Công an phường Hiệp Phú có mặt để mời về làm việc thì Thành có những lời lẽ gây khó dễ, nói rằng tổ công tác công an phường không đủ thẩm quyền để mời, và yêu cầu phải Trưởng Công an phường ra mời.

Sự việc kéo dài trong nhiều giờ, tổ CSGT và Công an phường mới giải quyết được, tiến hành tạm giữ chiếc ô tô.

Hiện Công an, Viện KSND TP Thủ Đức đã tống đạt các quyết định tại nơi cư trú của Thành ở quận 12 theo đúng các quy định pháp luật.

Linh An