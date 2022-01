Cơ quan điều tra xác định, trong suốt thời gian dài người cha đã chứng kiến con gái ruột bị người tình hành hạ và cố tình xóa dữ liệu camera trong nhà nhằm che giấu cho hành vi của người tình.

Công an TP.HCM cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội “Giết người”.

Đồng thời cơ quan CSĐT cũng tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm đối với Nguyễn Kim Trung Thái (36 tuổi, ngụ quận 1, tạm trú quận Bình Thạnh) về tội “Hành hạ người khác" và “che giấu tội phạm”.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM chuyển đổi tội danh đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang sang tội "Giết người"

Trước đó, ngày 28/12, Công an quận Bình Thạnh đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội “Hành hạ trẻ em”. Hai ngày sau, Công an đã bắt khẩn cấp Nguyễn Kim Trung Thái về tội "Ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng" .

Tuy nhiên, qua điều tra đã làm rõ nhiều tình tiết, chứng cứ mới nên cơ quan điều tra quyết định chuyển đổi tội danh và được Viện KSND TP.HCM phê chuẩn.

Theo điều tra, sau khi ly hôn vợ vào tháng 8/2020, ông Thái sống với bé gái lớn, là cháu N.T.V.A. (8 tuổi) tại căn hộ thuê ở chung cư cao cấp Saigon Pearl (phường 22, quận Bình Thạnh). Đến tháng 10/2020, người tình của ông Thái - là Nguyễn Võ Quỳnh Trang chuyển về chung sống.

Ban đầu, có người giúp việc chăm sóc cháu A. và làm việc nhà. Nhưng khi bà Trang về chung sống, khoảng một tháng sau đã đuổi người giúp việc.

Đoạn gỗ dài 90cm, đường kính 2,2cm mà Trang dùng để hành hạ, gây ra cái chết của cháu A. trong buổi chiều 22/12

Quá trình chung sống, Thái giao cho Trang chăm sóc, kèm cặp cháu A. học bài. Trang đã mua một roi mây về để “dạy dỗ” cháu A.

Trong những lần dạy cháu A. học, Trang sử dụng roi mây để đánh vào mông, lưng… Khi roi mây gãy, Trang đã dùng một đoạn gỗ dài 90cm, đường kính 2,2cm để đánh cháu A.

Đến nay cơ quan điều tra đủ cơ sở xác định, trong một số lần Trang hành hạ cháu A. có sự chứng kiến của ông Thái nhưng ông có vẻ đồng ý với cách “dạy con” bạo lực như thế, không hề can ngăn. Thậm chí ông Thái còn bôi thuốc cho cháu A. sau một số lần con bị “dì ghẻ” đánh. Ông Thái cùng thừa nhận, có một số lần ông la mắng, đánh con bằng tay nhưng theo ông là “dạy dỗ”.

Cơ quan điều tra xác định, ông Thái đồng phạm với bà Trang trong vụ hành hạ, gây ra cái chết của bé gái A., khiến dư luận phẫn nộ

Trong ngày xảy ra chuyện đối với cháu A., tức ngày 22/12, ông Thái đi làm, không có nhà. Trong buổi sáng, Trang kèm cháu A. học online.

Trong buổi chiều hôm đó, Trang tiếp tục kèm cháu A. học nhưng theo Trang khai, cháu A. làm bài sai nên Trang đã bực tức và đánh con. Trang đã dùng một đoạn gỗ tròn đánh liên tiếp vào lưng, mông, trán và trên đầu và thậm chí dùng chân đạp vào bụng, ngực, vùng kín.. của bé A.

Trang còn dùng dây trói tay chân của bé A., bắt phải vừa quỳ học vừa uống nước; dùng tay tát vào mặt, đánh vào đầu của bé. Thậm chí khi A. ngồi vào lại ghế để học thì Trang vung chân đạp cháu ngã…

Việc hành hạ này kéo dài từ 14 - 18h chiều. Hậu quả là bé A. ngất lả, có lúc bất tỉnh, nôn ói… Khi thấy cháu A. đã rất nguy hiểm đến tính mạng, Trang mới gọi điện cho Thái về nhà để xử lý nhưng đã không kịp và bé A. đã qua đời.

Đáng nói là trong căn hộ thuê, Thái có lắp camera an ninh, ghi nhận mọi diễn biến. Ngay sau khi xảy ra vụ việc bé A. qua đời, Thái đã xoá dữ liệu camera kết nối với điện thoại cá nhân nhằm che giấu hành vi của Trang.

Nguyễn Kim Trung Thái đã chủ động xóa dữ liệu camera an ninh trong căn hộ nhằm che giấu hành vi phạm tội tàn nhẫn của người tình đối với con ruột của mình

Tuy nhiên, đến nay, cơ quan công an đã khôi phục dữ liệu camera an ninh. Trong đó thể hiện rõ diễn biến ngày 22/12, Trang đã hành hạ gây ra cái chết thương tâm của bé A. Đồng thời chứng minh được Thái có tham gia với vai trò đồng phạm rồi cố che giấu hành vi của người tình.

Vụ án gây phẫn nộ dư luận này đang được Công an TP.HCM mở rộng điều tra, xử lý.

Toàn cảnh vụ "dì ghẻ" bạo hành bé gái 8 tuổi gây tử vong

Diễn biến tội ác được vạch trần từ camera bị bố bé 8 tuổi tử vong xoá dấu vết Vụ án được chuyển giao Công an TP.HCM để mở rộng điều tra. Nhiều chứng cứ sốc được hé lộ. Người cha trong vụ án này đã cố che dấu tội ác của người tình bằng cách xoá dữ liệu camera trong căn hộ.

Trang Nguyễn