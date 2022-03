Bà Phương Hằng sai thế nào, tội trạng ra sao pháp luật sẽ phân xử nhưng khó có thể phủ nhận “lực lượng” góp phần khá lớn đẩy CEO Đại Nam vào vòng lao lý là những kẻ vào hùa chửi mắng, nhục mạ đối thủ cùng bà.

Những người này cũng đã bị lực lượng chức năng mời đến làm việc.

Góp mặt mọi lúc, mọi nơi còn thêm đội ngũ “tư vấn” chỉ muốn vừa lòng chủ và cả những người “ăn theo” cày view, kiếm like từ những buổi livestream của Nguyễn Phương Hằng.

Công an TP.HCM phối hợp Công an tỉnh Bình Dương vừa mời Lê Văn Phụng (32 tuổi, ngụ tại thị xã Tân Uyên, Bình Dương) làm việc do hành vi kêu gọi "fan chính nghĩa" tụ tập biểu tình tại khu du lịch Đại Nam trên tài khoản TikTok của Phụng. Mấy hôm nay, lực lượng chức năng đang rà soát, làm rõ để xử lý những kẻ tung tin giả “Chị Hằng chỉ bị phạt 1,5 triệu và đã thả về nhà” hay “Chị Phương Hằng bị hiểu lầm, về rồi”!

Một buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng

Ủng hộ bà Hằng đến mê muội hay chỉ câu like, thích tăng tương tác hoặc ý đồ xấu nào khác thì cơ quan công an sẽ làm rõ. Nhưng từ ngày bà Hằng 'nổi sóng' đến nay, cái gọi là “fan chính nghĩa” của “chị Hằng Đại Nam” không chỉ khiến môi trường mạng xã hội vẩn đục mà làm chẳng ít những chiêu trò ngoài đời đầy ngán ngẩm, thậm chí có hành vi còn có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Ai phản biện bà Hằng, họ chửi! Ai không ủng hộ những lần bà Hằng mạt sát, vu khống người khác, họ mắng mỏ moi móc và có khi đến tận nhà quậy phá.

Rồi ở cạnh bà tung hô tất cả những gì bà nói, việc bà làm và phụ họa theo để sự việc ngày càng trầm trọng, “ tư vấn” góp phần khiến bà ảo tưởng vào sức mạnh ảo, ngày càng lún sâu vào phạm pháp. Bà đi đến đâu, hàng trăm fan theo đến đó, hàng chục facebooker cùng youtuber tháp tùng nhân vật vừa là “thần tượng” vừa là “đề tài” hấp dẫn giúp họ kiếm view với khá nhiều mục đích. Được tiền hô hậu ủng và “đón tiếp” long trọng, ngợi ca như thần thánh kiểu đấy thì cũng chẳng có gì lạ khi bà Hằng cho mình quyền phán xét, mạt sát bất cứ ai trái ý và ảo tưởng sức mạnh.

Không khó để thấy trong các buổi livestream của bà Hằng luôn có mặt đội ngũ khách mời, trợ lý, thư ký…luôn phụ họa theo những gì bà Hằng nói, “đổ dầu” vào “ngọn lửa” kích động, làm nhục, mạt sát bà Hằng phát động. Họ hiểu luật, chắc chắn cũng biết rằng những gì mình đang tham gia sẽ tổn thương người khác nhưng chỉ vì những sai trái ấy vừa lòng CEO Đại Nam nên tất cả đã bất chấp!

Đã từng có kẻ tự xưng là “fan chính nghĩa” để hành hung người khác trái phép hay kéo nhau đi “hỏi tội” ai đó phản kháng lại những quy kết vô cớ của bà Hằng. Chẳng pháp luật nào nương nhẹ cho vi phạm ấy mãi và cũng không có quốc gia nào để cho hành vi phản cảm đó lộng hành thêm.

Dường như những kẻ ăn theo, tung hô bà Hằng quá đáng hay “tư vấn” cho bà Hằng lún sâu vào phạm pháp quên mất những điều cơ bản! Đó là mọi người có quyền tự do ngôn luận, tự do bày tỏ nhận định, chính kiến của mình nhưng phải tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. Quyền nhân thân của con người là bình đẳng, được Hiến pháp và pháp luật công nhận. Dù công dân đó là ai, giàu hay nghèo có địa vị xã hội hoặc không thì cũng không được quyền xúc phạm danh dự, nhân phẩm của họ.

Thay vì góp tay chung sức cùng “thần tượng” của mình làm cho xã hội tốt đẹp hơn, truyền bá những điều ý nghĩa, ngăn chặn hay dẹp dần chuyện xấu thì đa số những người bất chấp cả tình lẫn lý cổ vũ bà Hằng làm điều ngược lại. Hành vi đó tưởng chừng ủng hộ CEO Đại Nam nhưng với những gì đã diễn ra họ không chỉ khiến bà Hằng vướng vào lao lý mà bản thân có khi cũng phải chịu những chế tài của luật pháp. Còn những kẻ lợi dụng việc này để kiếm tiền, cày view, câu like thì kết cục cũng khó sáng sủa hơn bởi hành động truyền thông những cái xấu luôn nhận lại kết cục không tốt đẹp gì.

Báo chí trích lời từ cơ quan chức năng “" sẽ tiếp tục làm rõ ai tiếp tay, ai cung cấp tài liệu cho bà Hằng; ai là đạo diễn, kịch bản truyền thông. Ngoài ra, sẽ làm rõ những người xây dựng vai phụ, vai chính, đóng vai nào trong những buổi phát sóng. Trong các buổi livestream này đều có ban bệ biên soạn, chỉ đạo kịch bản chứ không phải hiển nhiên bà Hằng có tư liệu để nói".

Đó là việc cần thiết, công bằng và hợp lý bởi nếu chỉ một mình, “sự kiện” Phương Hằng không gây ra nhiều tác hại hay hệ lụy như vừa qua và kẻ nào tiếp tay kẻ ấy phải cùng chịu sự trừng phạt của pháp luật.

Cách xác định đồng phạm của bà Nguyễn Phương Hằng CQĐT sẽ làm rõ hành vi của từng người, làm rõ vai trò, nhận thức, ý thức chủ quan của từng người để xác định ai là đồng phạm của bà Nguyễn Phương Hằng.

Thiện Hiếu