Cách ly tập trung 2 người Trung Quốc Theo UBND quận 5, vào 23h ngày 30/7, Công an phường 7 trong lúc đi tuần tra đến trước số nhà 890 Trần Hưng Đạo phát hiện 2 người Trung Quốc. Hai người này không xuất trình được hộ chiếu. Tại trụ sở công an, 2 đối tượng thừa nhận nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Hai đối tượng gồm: Jiang Li Jin (SN 1995, cư trú Giang Tô, Trung Quốc) và Shi Jia Xing (SN 1991, cư trú Giang Tô, Trung Quốc). Trong quá trình làm việc, Công an phường nhận thấy 1 trong 2 đối tượng có biểu hiện sốt trên 37,5 độ C, sổ mũi nên đã đưa vào khu cách ly tập trung của quận 5. Sáng ngày 31/7, Trung tâm Y tế quận đã tiến hành khử khuẩn trụ sở Công an phường 7, quận 5.