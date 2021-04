Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình, yêu cầu các lực lượng phòng, chống dịch ở biên giới khi tiếp xúc với người nhập cảnh phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn, khử khuẩn. Đối với hàng hóa nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh, ông Bình yêu cầu thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch về vận chuyển hàng hóa; đóng cửa các cửa khẩu, không thông quan hàng hóa sau 18 giờ hàng ngày. Về đảm bảo lực lượng cho các chốt phòng, chống dịch Covid-19, ông Bình yêu cầu, BĐBP chủ trì cùng quân sự, công an xây dựng lực lượng dự phòng, sẵn sàng thay thế cho lực lượng tuyến đầu để đảm bảo tốt cho công tác phòng, chống dịch, Các xã, phường ở khu vực biên giới cần chú trọng xây dựng lực lượng tình nguyện cùng tham gia trong phòng, chống dịch. Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đề nghị tiếp tục tăng cường công tác truyền thông để mỗi người dân luôn là “một chiến sĩ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19”, khuyến cáo người dân thực hiện tốt 5K, không hoang mang trước tình hình dịch bệnh.