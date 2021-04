Một người nhập cảnh trái phép Ngày 27/4, Chỉ huy trưởng Đồn Biên phòng Mỹ Lý, Trung tá Nguyễn Sỹ Đức chia sẻ, khoảng 6h30 ngày 26/4, tại khu vực bản Nhọt Lợt, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) tổ công tác của đồn phát hiện đối tượng Lỳ Nhìa Xa (SN 1971, trú tại bản Huồi Đun, xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn) có hành vi nhập cảnh trái phép. Qua điều tra, xác minh được biết, sáng 26/4, đối tượng Lỳ Nhìa Xa (trước đó đã sang Lào) có nhu cầu về Việt Nam nhưng do lo sợ bị cách ly nên đã tìm cách nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Đối tượng nhập cảnh trái phép bị bắt giữ Khi Lỳ Nhìa Xa đi đến địa chỉ trên thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. Hiện Đồn Biên phòng Mỹ Lý đã hoàn chỉnh hồ sơ xử lý vi phạm hành chính về hành vi nhập cảnh trái phép. Đồng thời, phối hợp với lực lượng chức năng đưa đối tượng đi cách ly theo quy định. Trước đó, vào lúc 9h50 ngày 25/4, tại khu vực Pà Khốm, xã Tri Lễ (huyện Quế Phong) đồn Biên phòng Tri Lễ; Đồn Biên phòng Mỹ Lý phối hợp với phòng PC04 Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ đối tượng Vi Trọng Toàn (SN 1984), trú tại huyện Tương Dương (Nghệ An) có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý, tang vật thu giữ 5.800 viên ma tuý tổng hợp.