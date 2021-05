UBND huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc) mới đây tạm đình chỉ thực hiện nhiệm vụ với Chủ tịch UBND thị trấn Yên Lạc Dương Đức Quyền do thiếu trách nhiệm trong phòng chống dịch Covid-19.

Quyết định do Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Xuân Thông ký ngày 9/5 cho biết, do thiếu trách nhiệm trong việc quản lý các đối tượng phải cách ly tại nhà trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn do mình quản lý nên ông Quyền bị tạm đình chỉ 4 ngày (từ 9-12/5).

Thời gian bị tạm đình chỉ công tác, ông Dương Đức Quyền phải báo cáo, giải trình với Thường trực Huyện ủy và UBND huyện việc thiếu trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Quyết định tạm đình chỉ đối với ông Quyền đưa ra trong bối cảnh huyện Yên Lạc ghi nhận 2 ca mắc Covid-19. Thị trấn Yên Lạc cũng được cách ly xã hội để kiềm chế dịch Covid-19 bùng phát.

Trước đó, tỉnh Vĩnh Phúc quyết định tạm đình chỉ ông Nguyễn Khắc Lập, PGĐ Sở Y tế; ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên; Chủ tịch UBND phường Khai Quang (TP Vĩnh Yên) Hà Thanh Hùng; hai cán bộ công an TP Phúc Yên vì lơ là, thiếu trách nhiệm trong công tác chỉ đạo phòng, chống dịch.

Tính đến 10h sáng nay (10/5), Vĩnh Phúc ghi nhận có thêm 19 ca bệnh Covid-19, nâng tổng số người mắc Covid-19 của tỉnh này lên 52 người. Đa phần các ca mắc Covid-19 được công bố có nguồn gốc dịch tễ từ quán bar, karaoke Sunny (TP Phúc Yên).

