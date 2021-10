Khoảng 1h sáng nay (17/10), trận lốc xoáy ập đến làm 45 ngôi nhà ở huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) bị tốc mái. Người dân hốt hoảng chạy trong đêm.

Sáng 17/10, Phó chủ tịch UBND huyện Bình Sơn Ung Đình Hiền cho biết, trên địa bàn huyện vừa xảy ra một trận lốc xoáy khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, sập trường.

Khoảng 1h cùng ngày, mưa lớn kèm theo lốc xoáy khiến 45 ngôi nhà bị tốc mái từ 30-100%. Trong đó, xã Bình Thạnh 33 nhà, xã Bình Chánh 12 nhà.

“Trận lốc xoáy diễn ra giữa đêm khi mọi người đang ngủ, rất may người dân chạy kịp nên không có thiệt hại về người”, ông Hiền nói.

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Bình Sơn đã chỉ đạo UBND xã Bình Thạnh và Bình Chánh tiếp tục kiểm tra tình hình thiệt hại, đồng thời khẩn trương huy động lực lượng khắc phục thiệt hại về nhà ở cho bà con.

Lốc xoáy khiến 45 ngôi nhà bị tốc mái

Nhiều nhà tại huyện Bình Sơn bị tốc mái hoàn toàn sau trận lốc xoáy rạng sáng 17/10 Lốc xoáy khiến mái nhà không còn nguyên vẹn

Lực lượng chức năng khắc phục thiệt hại cho bà con

Quảng Nam: Mưa lớn gây ngập lụt, sạt lở nhiều nơi

Từ tối ngày 16 đến sáng 17/10, trên địa bàn huyện Bắc Trà My và Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam) có mưa rất lớn gây ngập lụt, sạt lở đất, chia cắt giao thông ở nhiều nơi.

Tại huyện Bắc Trà My, ở ngã ba cầu ông Tích (thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My) gần khu giao thủy giữ suối chợ và sông Trường bị ngập sâu. Tất cả cầu ngầm ở các tuyến giao thông liên xã đều bị nước lũ băng qua, giao thông tê liệt.

Nước lũ băng qua ngầm đường liên xã Trà Ka (huyện Bắc Trà My). Ảnh: Nguyễn Bình

Theo Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện Bắc Trà My, một số tuyến đường trên địa bàn huyện bị sạt lở, giao thông bị chia cắt (tuyến Trà Đốc đi Trà Bui; tuyến Trà Giác đi Trà Ka).

Các địa phương đã tổ chức đặt biển báo, gác chắn, cử lực lượng ứng trực tại các điểm ngập lụt, nguy cơ sạt lở đất không cho người và phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn.

Tại huyện Nam Trà My, tuyến ĐH.5 (Đi về Trà Vân - Trà Vinh) bị sạt lở nặng gần UBND xã Trà Vinh và chưa lưu thông được.

Tại xã Trà Tập (huyện Nam Trà My), đất sạt lở đến sát nhà dân, hiện chính quyền địa phương đang tiến hành di dời đồ đạc và người dân đến nơi an toàn.

Sạt lở đe dọa nhà dân tại làng Mô Rỗi (thôn 1, xã Trà Tập, huyện Nam Trà My). Ảnh: Nguyễn Bình

Sạt lở gây ách tắc giao thông tại KM 43+300 địa bàn xã Tr’Hy (huyện Tây Giang)

Phó chủ tịch UBND huyện Tây Giang Lê Hoàng Linh cho hay, mưa lớn kéo dài khiến tuyến đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã A Vương, huyện Tây Giang) nước lũ tràn qua đường gây ngập nặng, khiến giao thông bị ách tắc cục bộ.

Công Sáng