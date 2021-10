Từ đêm 15-18/10, ở Trung Bộ có khả năng xảy ra mưa to đến rất to, có nơi tổng lượng mưa tới trên 600mm. Bắc Bộ đêm và sáng trời rét.

Ông Trần Quang Năng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia) cho biết, chiều nay áp thấp nhiệt đới suy yếu thành vùng áp thấp, đi vào đất liền, suy yếu và tan dần.

Miền Trung đối mặt mưa lớn

Ở các tỉnh Bắc Trung Bộ đã có mưa to với lượng mưa từ 100-200mm, có nơi trên 200mm.

Hiện nay, không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía Nam. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với vùng áp thấp có khả năng xuất hiện trên dải hội tụ nhiệt đới nên từ đêm 15-18/10 ở khu vực Trung Bộ có khả năng xảy ra mưa to đến rất to.

Khu vực tỉnh Nghệ An có tổng lượng mưa từ 100-200mm/đợt, cục bộ có nơi trên 200mm; từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có tổng lượng mưa từ 300-600mm/đợt, cục bộ có nơi trên 600mm.

Các tỉnh Đà Nẵng và Quảng Nam có tổng lượng mưa phổ biến 100-300mm/đợt, cục bộ có nơi trên 300mm.

Đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Cũng theo ông Năng, do ảnh hưởng của không khí lạnh liên tục được tăng cường, từ ngày mai ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời lạnh, vùng núi phía Bắc có nơi trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-21 độ, có nơi dưới 18 độ.

Từ ngày 17-18/10 ở vùng núi phía Bắc trời rét, các tỉnh đồng bằng trời lạnh, đêm và sáng trời rét. Khu vực Hà Nội trời lạnh, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 19-22 độ.

Hương Quỳnh