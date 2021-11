Những sai phạm lợi dụng tôn giáo, mạo danh trẻ mồ côi để trục lợi xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai đã rõ, nhưng nơi đây vẫn tiếp tục tồn tại, gây bức xúc dư luận.

UBND tỉnh Long An hiện đang chỉ đạo các sở ban ngành và UBND huyện Đức Hoà làm rõ, xử lý triệt để đối với tụ điểm mang danh là Thiền am bên bờ vũ trụ (tên cũ là Tịnh thất Bồng Lai) đóng tại ấp Lập Thành, xã Hoà Khánh Tây, huyện Đức Hoà.

7 bé giới thiệu là “chú tiểu” mồ côi đang sống cùng 3 mẹ ruột

Hơn một năm trước, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An đã công bố những thông tin xác minh về hoạt động của Tịnh thất Bồng Lai với những sai phạm rõ ràng. Nhưng từ đó đến nay, sau khi đổi tên thành Thiền am bên bờ vũ trụ, nơi này vẫn tồn tại, có những cách đối phó, khiến dư luận bức xúc kéo dài.

Mới đây, trong những buổi livestream bà Nguyễn Phương Hằng có đề cập đến Tịnh thất Bồng Lai khiến dư luận càng 'dậy sóng'. Đáng nói, bà Hằng còn tìm đến tận nơi này để 'tìm sự thật'; biết tin, nhiều người quan tâm kéo đến chứng kiến, gây huyên náo cả khu vực.

Những đứa trẻ được giới thiệu là những "chú tiểu" mồ côi thực sự là đang sống cùng mẹ ruột tại Thiền am bên bờ vũ trụ

Trên cơ sở dư luận quan tâm, mới đây cơ quan chức năng tỉnh Long An lại tiếp tục kiểm tra, làm rõ thêm những sai phạm về Tịnh thất Bồng Lai.

Theo đó, chính quyền tỉnh Long An đủ cơ sở kết luận, Tịnh thất Bồng Lai hay tên khác là Thiền am bên bờ vũ trụ là cơ sở “biến gia thành tự” tại gia đình của bà Cao Thị Cúc (SN 1960, ngụ huyện Cần Đước, tỉnh Long An). Đây không phải là cơ sở tu viện Phật giáo và những người ở đây không phải là tu sĩ Phật giáo.

Thế nhưng từ trước đến nay, nhà bà Cúc có gian chính thờ Phật như một chánh điện của tu viện Phật giáo. Những người sinh sống trong nhà xuống tóc, cắt tóc ngắn, vận trang phục tương tự nhà sư, tự nhận là sư thầy, sư cô, hoà thượng, đại đức, chú tiểu… Các clip do người sống trong gia đình bà Cúc quay, đăng tải trên mạng xã hội tự thừa nhận nơi này là chùa, tịnh thất và cách sinh hoạt của họ như là hình thức sinh hoạt tôn giáo.

Thiền am bên bờ vũ trụ hay là Tịnh thất Bồng Lai tổ chức sinh hoạt như hình thức sinh hoạt tôn giáo

Đến nay, chính quyền tỉnh Long An cũng làm rõ về sự thật những “chú tiểu” đã được giới thiệu là trẻ mồ côi tại Tịnh thất Bồng Lai. Những đứa trẻ này từng đạt giải quán quân của chương trình truyền hình “Thách thức danh hài” cách đây vài năm.

Nhưng sự thật, tại hộ gia đình bà Cúc có 7 trẻ đang sinh sống với 3 người mẹ ruột. Trong giấy tờ, tên cha của các bé đều không thể hiện. Các bé không được biết sự thật về thân phận; trong cách xưng hô hàng ngày của mẹ - con cũng bị gọi khác đi để che giấu.

Dấu hiệu trục lợi từ thiện chuyên nghiệp

Chính vì hình ảnh đáng thương, hồn nhiên của những đứa trẻ giới thiệu mồ côi, được khai thác trên mạng xã hội một cách tối đa, thậm chí xuất hiện trên một số chương trình truyền hình... nên nguồn từ thiện đổ về Tịnh thất Bồng Lai trong những năm qua là cực lớn.

Kênh Youtube "5 chú tiểu - thiền am bên bờ vũ trụ" trước đây có để thông tin số tài khoản kêu gọi từ thiện

Ngoài ra, kênh Youtube “5 chú tiểu – thiền am bên bờ vũ trụ” hiện có hơn 2 triệu lượt người đăng ký, thường xuyên đăng tải về cuộc sống những đứa trẻ được giới thiệu là mồ côi để tạo sự thương cảm. Tất cả các clip và cả phần giới thiệu đều kêu gọi từ thiện, thông tin số tài khoản của Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên, thậm chí là thông tin liên hệ quảng cáo. Nhưng gần đây đã xoá bỏ số tài khoản quyên góp.

Đáng nói, những người tự nhận sư thầy, sư cô ở Thiền am bên bờ vũ trụ mới đây tự quay clip chia sẻ trên mạng xã hội, khoe nhận những món quà xa xỉ của mạnh thường quân khắp nơi gửi tặng. Thậm chí họ khoe về ô tô đắt tiền mới sắm và nói rằng chỉ xin 3 mạnh thường quân là đủ mua.

Nhiều đoạn clip về Thiền am bên bờ vũ trụ cho thấy nơi đây là cơ sở lợi dụng Phật giáo khi không thực hiện đúng giáo lý nhà Phật, tuyên truyền mê tín dị đoan. Mới đây nhất, có một clip thể hiện 2 người trong trang phục người tu hành hát chế nội dung với lời lẽ khá “sốc”, ảnh hưởng đến tinh thần phòng, chống dịch Covid-19 của toàn dân.

Họ khoe những món quà đắt tiền được mạnh thường quân gửi tặng

Xe ô tô đắt tiền cũng khoe là xin từ mạnh thường quân

Riêng về nhân vật đứng đầu Thiền am bên bờ vũ trụ là ông Lê Tùng Vân (SN 1932) đã rõ thân phận. Ông Vân không phải là người tu hành nhưng tự nhận là “Thầy ông nội” hay Đại Đức, Hoà thượng Thích Tâm Đức.

Gần 15 năm trước, ông Lê Tùng Vân đã từng bị phanh phui khi lập cơ sở trái phép mang tên Trại dưỡng lão - cô nhi Thánh Đức ở xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh. Khi đó, ông Vân cũng hoạt động theo kiểu tự nhận là cơ sở nuôi trẻ mồ côi, người già cơ nhỡ để tranh thủ sự hỗ trợ từ các nguồn từ thiện.

Khi Trại Thánh Đức bị chính quyền huyện Bình Chánh dẹp bỏ, một thời gian sau (năm 2015) ông Vân về hộ gia đình bà Cao Thị Cúc chủ trì hoạt động của cơ sở mang tên Tịnh thất Bồng Lai với cách thức tinh vi hơn, quy mô hơn.

Nơi sinh sống, ông Vân tự nhận là chùa, là tịnh thất; còn các sư thầy, sư cô… sau khi tự quay clip, chia sẻ trên mạng xã hội hay trên sóng truyền hình đã...'tranh thủ' nhận tiền từ thiện. Khi dư luận phanh phui thì lập tức… phủ nhận.

Khi cơ quan chức năng tỉnh Long An và huyện Đức Hoà vào làm việc thì những người ở Thiền am bên bờ vũ trụ lại khẳng định, đây là nhà riêng; là người tu tại gia và có quyền tự do, tín ngưỡng riêng.

Đến nay, dư luận vẫn hết sức bức xúc, mong chờ cơ quan chức năng sớm xử lý triệt để tụ điểm “giả sư” này.

'Tịnh thất Bồng Lai' là cơ sở thờ tự bất hợp pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Long An và cơ quan hữu quan xác minh, xử lý vi phạm của “Tịnh thất Bồng Lai”.

Trang Nguyên