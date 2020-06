Có ít nhất 5 mũi tiếp cận khu rừng bùng phát cháy trở lại ở khu vực giáp ranh xã Diễn Phú (huyện Diễn Châu, Nghệ An) để khống chế ngọn lửa.



Lúc 18h chiều nay, ông Lê Thế Hiếu - Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Diễn Châu cho biết, lửa bùng phát trở lại thuộc khu vực rừng bị cháy ở xã Diễn Phú. Mũi tiếp cận vụ cháy do ông chỉ huy gồm có các lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ ở hướng Đông giáp ranh xã Diễn Lợi, với gần 100 người đang nỗ lực khống chế ngọn lửa.

“Có ít nhất 5-6 mũi tiếp cận vụ cháy rừng. Mấy ngày hôm nay liên tục xảy ra cháy, diện tích rừng thiệt hại chưa thể thống kê. Lửa bùng phát cháy mạnh trở lại ở khu vực ngày hôm qua đã được khống chế” - ông Hiếu thông tin.

Lửa tiếp tục bùng phát và bốc cháy trở lại sau một ngày khống chế ở khu rừng huyện Diễn Châu, Nghệ An

Cột khói đen bao trùm trên diện rộng

Đám cháy xảy ra vào chiều 26/6 tại xã Sơn Thành (huyện Yên Thành). Sau đó, lửa lây lan sang khu vực rừng ở 4 xã, thuộc 3 huyện Diễn Châu, Nghi Lộc và Yên Thành đã được khoanh vùng khống chế vào chiều 28/6.

Địa điểm rừng thông bị cháy ở khu vực đồi núi hiểm trở, xa nguồn nước nên chữa cháy chủ yếu dùng bằng phương pháp thủ công, phát tầng bụi ngăn lửa lây lan.

Lực lượng liên tục túc trực để sẵn sàng ứng phó khi có ngọn lửa xuất hiện. Cạnh đó, người dân và cơ quan chức năng chủ động tiếp nước, bánh mì hỗ trợ lực lượng chữa cháy.

Nhiều lực lượng đang tiếp cận và khống chế vụ cháy rừng bùng phát trở lại ở Nghệ An

Cháy rừng ở vùng đi lại khó khăn khiến lực lượng chữa cháy gặp rất nhiều trở ngại

Ngọn lửa bốc lên dữ dội

Chiều 29/6, tại cuộc họp báo công bố số liệu của Cục thông kê Nghệ An về kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm 2020, đại diện Sở NN&PTNT Nghệ An cho biết: Từ đầu năm đến nay tại Nghệ An xảy ra 8 vụ cháy rừng ở nhiều địa phương với diện tích bị cháy hơn 87 ha.

Riêng vụ cháy rừng ở 4 xã thuộc 3 huyện Diễn Châu, Nghi Lộc và Yên Thành những ngày qua đã làm 70 ha rừng bị cháy, gây thiệt hại hơn 20 ha rừng thông là chủ yếu.

Khống chế được ngọn lửa nhưng than vẫn âm ỉ trong rừng thông

“Nắng nắng ở Nghệ An kéo dài trên diện rộng, nhiều ngày không có mưa đã gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp. Nhiều khu rừng rơi vào tình trạng dễ bốc cháy ở cấp 5” – đại diện Sở Nông nghiệp Nghệ An cho biết.

Ông Lê Mạnh Hiên – Phó Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, hàng trăm người tiếp tục được huy động tiếp cận hiện trường để khống chế ngọn lửa. Thời tiết nắng nóng, gió lớn đã ảnh hưởng rất lớn trong công tác dập tắt lửa đang cháy âm ỉ ở trên diện rộng.



Quốc Huy