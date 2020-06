Chiều 8/6, một lãnh đạo Công an huyện Bình Sơn cho hay, xe máy Triệu Quân Sự trộm để di chuyển đang được phục vụ công tác điều tra và chưa trả về cho chủ nhân.

Thông tin từ chính quyền xã Bình Chánh (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, sáng 4/6 ông Nguyễn Văn Tới (48 tuổi) ở thôn Bình An Nội xã Bình Chánh huyện này đến cơ quan công an trình báo bị mất 1 chiếc xe máy Sirius biển số 76X6 – 2978 trong thời gian 11h30 đêm trước đó.

Khoảng 10h đêm ngày 3/6 ông Tới điều khiển xe máy này đến trại vịt của mình gần cổng chào xã Bình Chánh ngủ. Khi đi ngủ, chủ phương tiện còn cắm nguyên chìa khóa trên xe đã tạo điều kiện cho Triệu Quân Sự dễ dàng trộm cắp làm phương tiện tẩu thoát ra hướng Bắc.

Trại vịt của ông Tới cạnh cổng chào xã Bình Chánh là nơi phạm nhân Triệu Quân Sự trộm xe

Chiếc xe máy sirius của ông Tới bị Sự trộm để tẩu thoát ra khu vực đèo Hải Vân

Người dân địa phương cho biết, ông Tới thường hay đến trại vịt của mình để ngủ vào ban đêm để giữ vịt.

Một lãnh đạo Công an huyện Bình Sơn cho hay, hiện chiếc xe máy đang được phục vụ công tác điều tra và chưa bàn giao về công an huyện cũng như trả về cho chủ nhân.

Trước đó, khoảng 16h chiều 3/6, phạm nhân Triệu Quân Sự (29 tuổi, trú tỉnh Thái Nguyên) trèo qua tường rào kẽm gai tại khu giam của Trại giam T10 trốn thoát. Ra khỏi khu vực trại giam, Sự chạy trốn xuống hướng QL 1A thuộc địa phận xã Bình Nguyên (huyện Bình Sơn)

Đến 19h cùng ngày, Sự ra tay trộm 1 điện thoại thông minh của chị Nguyễn Thị H (36 tuổi, nhân viên trực, chốt gác đường sắt Núi Khởi ở thôn Nam Bình 2, xã Bình Nguyên,).

Một cán bộ công an cho biết: Ngay sau đó, công an tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành các biện pháp rà soát, tìm kiếm, xác định vị trí thì phát hiện vào khoảng 11h đêm, chiếc điện thoại này ở khu nghĩa trang xã Bình Chánh. Lực lượng chức năng gồm: Công an các xã Bình Chánh, Bình Nguyên, Đồn công an Dung Quất đã phối hợp truy lùng ráo riết phạm nhân Sự. Đến 11h30 thì ông Nguyễn Văn Tới bị mất trộm chiếc xe máy.

Sau đó, điện thoại di ộng bị tắt nguồn và phạm nhân Triệu Quân Sự di chuyển ra phía Bắc, vị này cho biết thêm.

Đến đèo Hải Vân, đoạn qua phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) bị lực lượng CSGT ra hiệu dừng xe. Lúc này, Sự không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy. Đến Km912+200, người này vứt xe máy bên đường rồi leo lên triền đồi, chạy trốn vào rừng.

Mở rộng địa bàn truy bắt

Trao đổi với VietNamNet chiều 8/6, đại tá Trần Mưu – Phó GĐ Công an TP Đà Nẵng cho biết, đến thời điểm hiện tại cơ quan điều tra vẫn chưa thu nhận được dấu vết mới về Triệu Quân Sự phạm nhân bỏ trốn khỏi Trại giam T10 (Quân khu 5, đóng tại Quảng Ngãi).

“Tại các chòi rẫy trên đèo Hải Vân chúng tôi chưa nhận được tin báo của người dân có điều gì bất thường xảy ra.

Lực lượng chức năng tuần tra trên tuyến đường đèo Hải Vân

Hiện nay trinh sát của Cục điều tra Bộ Quốc phòng đang có mặt vào cuộc truy bắt phạm nhân”, đại tá Trần Mưu nói và cho biết Công an TP Đà Nẵng là đơn vị hỗ trợ.

Trong khi đó, thông tin từ Phòng Điều tra Hình sự (Quân khu 5) cho biết, hiện tại lực lượng chức năng đã mở rộng hướng điều tra, truy bắt Triệu Quân Sự ra hướng Bắc đèo Hải Vân.

Theo đơn vị này, các cơ quan điều tra nhận định, những ngày qua buổi tối có trăng sáng, địa hình hiểm trở, Sự là người quen sống ở rừng nên có thể phạm nhân này đã đi khỏi khu vực phía Nam đèo Hải Vân.

Chiều cùng ngày, một cán bộ biên phòng đang chỉ huy công tác truy tìm Triệu Quân Sự cho biết, hiện tại chó nghiệp vụ hỗ trợ tìm kiếm đã được rút về, còn lực lượng vẫn đang tích cực triển khai, tập trung vây ráp tại đèo Hải Vân, mở rộng tìm kiếm theo ra địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế.

“Đến chiều 8/6, chúng tôi vẫn chưa phát hiện gì về dấu vết Triệu Quân Sự”, vị cán bộ này cho biết thêm.

Triệu Quân Sự là phạm nhân trốn Trại giam T10 (Quân khu 5, ở Quảng Ngãi) vào ngày 3/6 bằng cách trèo qua tường rào khu giam.

Người này bị Tòa án Quân sự quân khu 1 (Thái Nguyên) tuyên án tù chung thân về tội giết người, cướp tài sản, đào ngũ và trốn khỏi nơi giam giữ. Đây là lần thứ 2 phạm nhân trốn khỏi nơi giam giữ.

Đến nay, sau 5 ngày ráo riết tìm kiếm, ngoài chiếc xe máy Sự bỏ lại trên đường, cơ quan chức năng vẫn chưa tìm thấy dấu vết của phạm nhân này.

Triệu Quân Sự vượt tù có kinh nghiệm sống đồi núi, công an chuyển sang mật phục Lực lượng chức năng nhận định Triệu Quân Sự có tiền án giết người, từng là quân nhân và có kinh nghiệm thực địa đồi núi nên đặc biệt nguy hiểm, việc truy bắt gặp nhiều khó khăn.

Hồ Giáp - Thanh Vạn