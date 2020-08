Theo Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp, các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc phải đối mặt với một tổ hợp thời tiết vô cùng bất lợi là mưa lớn, bão số 4, động đất.

Sáng nay (18/8), Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai tổ chức cuộc họp ứng phó với bão số 4 và mưa lũ đang xảy ra ở các tỉnh phía Bắc.

Phó Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Hoàng Phúc Lâm thông tin, từ nay đến ngày mai, mưa lớn sẽ diễn ra tại khu vực Bắc Bộ, trọng tâm là khu vực Việt Bắc, Tây Bắc. Trong đó tập trung các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Điện Biên, Lai Châu.

Phó Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Hoàng Phúc Lâm

Dự báo trong ngày và đêm 19/8, ở Bắc Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to và giông (lượng mưa 50-100mm/24h), riêng Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Hải Phòng có nơi trên 150mm/24h.

"Từ ngày 20 đến ngày 22/8, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa to đến rất to diện rộng. Trong đó, cao điểm mưa lớn tại phía Bắc là hai ngày 20 và 21/8”, ông Lâm cảnh báo.

Theo ông Lâm, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 gây mưa lớn, đến ngày 21/8 lượng nước từ thượng nguồn đổ về hồ Sơn La có thể lên tới 8.000m3/giây. Theo kịch bản trên, mực nước hồ Sơn La sẽ nhanh chóng dâng lên ngưỡng tràn xả lũ theo quy trình vận hành.

Nguy cơ sạt lở, lũ quét rất cao

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp cho hay, từ nay đến hết ngày 23/8, các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc phải đối mặt với một tổ hợp thời tiết vô cùng bất lợi.

Thứ nhất, mưa lớn đã kéo dài trong vài ngày qua, thậm chí bão số 4 chưa vào nhưng mưa đã xuất hiện cả tuần.

Mưa lớn và đặc biệt lớn kết hợp với lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đã khiến 3 người thiệt mạng (trong đó 1 người ở xã Hồ Thầu (Lai Châu) và 2 người ở Vĩnh Phúc do đi qua ngầm tràn bị nước cuốn trôi, 14 người bị thương.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp

Lượng mưa 5 ngày qua là khá lớn, có những địa phương lên đến 500mm, đã có 3 người chết, thiệt hại đáng kể tài sản của người dân.

Trong khi đó, theo nhận định của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cơn bão số 4 có thể không đổ bộ trực tiếp vào Việt Nam mà quét qua biên giới phía Bắc, gây mưa to ở khu vực miền núi phía Bắc.

Chưa kể thời gian qua ghi nhận tới 20 dư chấn động đất trên địa bàn tỉnh Sơn La. Theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, đây là một trong những yếu tố cần quan tâm.

Trước diễn biến khó lường của thời tiết, đặc biệt là bão số 4 trên Biển Đông, Thứ trưởng Hiệp cho rằng, trong công tác chỉ đạo, điều hành cần quan tâm hai vấn đề, đó là vận hành hệ thống thủy điện bậc thang trên sông Đà, trong đó đặc biệt lưu ý đến thủy điện Sơn La và lũ quét, sạt lở đất.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp lưu ý, để có phương án tối ưu vận hành hồ Sơn La trong thời điểm này, các cơ quan chức năng cần nhanh chóng thu thập dữ liệu về tình hình mưa cũng như thủy văn ở Trung Quốc trong những ngày tới, đồng thời tính toán và dự báo thời điểm lũ muộn.

Thứ trưởng cũng nhấn mạnh, với thông tin dự báo mưa ở miền Bắc có thể lên tới 300mm trong 2 ngày, chắc chắn một loạt hồ chứa thủy lợi sẽ phải xả. Trong vùng nguy hiểm lần này có khoảng 50 hồ không an toàn, chưa an toàn hoặc đang thi công, Tổng cục Thủy lợi phải có trách nhiệm rà soát tổng thể và chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn, đặc biệt là những hồ chứa nhỏ.

Do ảnh hưởng của bão số 4, chắc chắn các tỉnh miền núi phía Bắc sẽ có mưa lớn, nguy cơ sạt lở, lũ ống lũ quét rất cao, cần cảnh báo, di dời người dân khỏi nơi nguy hiểm.

Ngoài ra, phải có những cảnh báo cho người dân ở khu vực ngầm tràn, không để những trường hợp đáng tiếc như vừa xảy ra ở Vĩnh Phúc.

Hương Quỳnh