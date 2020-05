Chiều 31/5, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn TP Cần Thơ cho biết, mưa lớn kèm dông lốc 2 ngày qua đã làm 210 căn nhà ở nhiều quận huyện bị sập, tốc mái và siêu vẹo.

Cụ thể, từ ngày 30/5 đến 13h chiều 31/5, mưa dông làm 30 căn nhà bị sập, 180 căn nhà ở quận Thốt Nốt, huyện Thới Lai, Vĩnh Thạnh và Cờ Đỏ bị tốc mái, xiêu vẹo.

Ngoài ra, anh NVH (32 tuổi), chăn vịt ở xã Thới Tân, huyện Thới Lai bị sét đánh tử vong.

Tại trung tâm TP Cần Thơ là quận Ninh Kiều, mưa lớn cũng làm nhiều tuyến đường bị ngập, gây trở ngại giao thông.

Hiện ngành chức năng TP Cần Thơ vẫn đang tiếp tục thống kê thiệt hại do mư lớn và dông, lốc gây ra trong mấy ngày qua.

Tối nay, Chủ tịch UBND huyện An Lão (Bình Định) Phạm Văn Nam cho biết, 3 phụ nữ bị sét đánh tử vong trong rừng, có 2 chị em ở xã An Nghĩa và 1 người ở xã vùng cao An Toàn.