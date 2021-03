GS.TS. Trịnh Văn Tuyên Ảnh: Thanh An GS.TS. Trịnh Văn Tuyên, Viện trưởng Viện Công nghệ môi trường (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) nhấn mạnh, bụi lò sau luyện thép được xác định là chất thải nguy hại, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dân. Ông Tuyên cho rằng, muốn biết trong bụi lò có chứa những thành phần gì thì phải biết nguyên liệu đầu vào. Cụ thể, để luyện thép bắt buộc phải cho vào lò cao quặng sắt, tiếp đến là vôi, than (than cốc, than thường) và một số chất trợ dung khác. Chính vì vậy, bụi lò và sỉ gang hầu như sẽ chứa những chất mà người ta cho vào lò cao. Theo ông Tuyên, trong thời điểm chủ nguồn thải chưa xử lí được thì phải bảo quản bụi lò như một loại chất thải nguy hại, do đó, bãi chứa phải đảm bảo quy định về độ thẩm thấu, các lớp lót, bao phủ bao nhiêu để không gây ô nhiễm qua nước mặt, nước ngầm. "Việc tập kết bụi lò lộ thiên chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng đến môi trường, vì ra môi trường bụi lò sẽ gây ô nhiễm. Trong đó, ô nhiễm nguồn nước, đặc biệt là nước ngầm và ô nhiễm không khí tác động trực tiếp đến sức khỏe của con người", ông Tuyên khẳng định. Theo ông Tuyên, nếu biết vận dụng, bằng các công thức cụ thể, bụi lò hoàn toàn có thể sử dụng làm các vật liệu xây dựng và từ chất thải nguy hại, nó sẽ trở thành tài nguyên. "Qua các công đoạn, số bụi lò trên có thể làm vật liệu xây dựng, càng để lâu, thì không những giá trị của bụi lò mất đi mà còn ảnh hưởng đến môi trường", GS.TS. Trịnh Văn Tuyên nêu.