Mưa lớn trong nhiều ngày gây ra sạt lở đất làm tê liệt nhà máy thủy điện Thái An, thành phố Hà Giang ngập sâu, 2 người chết do bị vùi lấp.

Theo Văn phòng ban chỉ đạo TƯ về phòng chống thiên tai, những ngày qua do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 40-80mm/24 giờ); riêng các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn có mưa to đến rất to.

Nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở các tỉnh vùng núi khu vực Bắc Bộ, đặc biệt tại các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Điện Biên, Thái Nguyên, Bắc Giang.

2 mẹ con bị vùi lấp (xã Bản Nhùng, huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang), đó là bà Lý Già Tin (44 tuổi) và con Lý Thị Ơn (15 tuổi). Xác cả 2 mẹ con được tìm thấy vào lúc 8h20 phút sáng ngày 21/7.

Ngoài ra, 1 người bị thương do bị đá lở (Cao Bằng), hàng chục ngôi nhà bị hư hại; 18ha lúa bị ngập úng, hư hại.

Sáng nay (21/7), mưa to kéo dài khiến nhiều điểm trũng không kịp thoát nước gây ngập úng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân, nhất là khu vực thành phố Hà Giang.

Có những điểm bị ngập sâu đến 1m, nhiều đất đá cùng nước tràn vào nhà, nhất là thời điểm xảy ra vào lúc nửa đêm khiến người dân không kịp di dời tài sản, nhiều tuyến đường huyết mạch đã bị sạt lở và ngập cục bộ.

Thành phố Hà Giang sáng nay

Mưa to, lũ ống đã làm hư hỏng nhiều công trình trên địa bàn tỉnh. Tại khu vực xã Thái An, mưa lớn gây lũ ống kéo theo hàng nghìn m3 đất, đá chảy xuống vùi lấp một số công trình và nhà điều hành nhà máy thủy điện Thái An, khiến nhà máy phải dừng hoạt động hoàn toàn.

Mưa lớn cũng gây sạt lở đất, đá làm hư hỏng nhiều điểm trên tuyến đường từ xã Thuận Hòa (Vị Xuyên) đến khu vực nhà máy thủy điện Thái An.

Lực lượng chức năng xã Bản Nhùng, Hoàng Su Phì tham gia cứu hộ vụ sạt lở đất

Ảnh: CAND

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang kiểm tra tình hình thiệt hại do mưa lũ tại thủy điện Thái An

Mộc Miên - Đức Họ