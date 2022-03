7 con hổ được cứu hộ ở Vườn Quốc gia Pù Mát (Nghệ An) sẽ được chuyển vào Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) để chăm sóc, nuôi dưỡng.

Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (VQG) cho biết, hôm nay (21/3), tổ tiếp nhận 7 cá thể hổ của đơn vị sẽ di chuyển đến Vườn Quốc gia Pù Mát (Nghệ An) để tiếp nhận các cá thể hổ này.

Sau đó, vào ngày 22/3, đơn vị sẽ đón nhận hổ về Quảng Bình và đưa vào các ô chuồng để nuôi dưỡng.

Đàn hổ con được giải cứu, chăm sóc tại Vườn Quốc gia Pù Mát. Ảnh: Quốc Huy.

Trước đó, để chuẩn bị cho việc tiến hành chăm sóc, nuôi dưỡng 7 cá thể hổ sau khi tiếp nhận, VQG Phong Nha - Kẻ Bàng đã cử nhóm cán bộ thuộc Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật (đơn vị trực thuộc) đi học tập kinh nghiệm, quy trình kỹ thuật cứu hộ, chăm sóc, nuôi dưỡng hổ.

Ban quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã chuẩn bị kế hoạch cụ thể nhằm bảo đảm các thủ tục pháp lý, cơ sở vật chất, nhân lực, tài chính cho công tác tiếp nhận, công tác vận chuyển hổ cũng được thực hiện theo quy định hiện hành, phù hợp với điều kiện thực tiễn, bảo đảm việc tiếp nhận, vận chuyển và cứu hộ kịp thời 7 cá thể hổ nói trên.

Được biết, 7 cá thể hổ Đông Dương này là tang vật trong vụ án vận chuyển động vật hoang dã do Phòng Cảnh sát Môi trường, công an tỉnh Nghệ An phá án ngày 1/8/2021.

Sau khi bắt giữ, Công an tỉnh Nghệ An đã bàn giao 7 cá thể hổ cho Vườn quốc gia Pù Mát chăm sóc. Lúc mới đưa về, con hổ lớn nhất là 4,5kg, con nhỏ nhất 2,9kg, tuy nhiên đến nay con lớn nhất đã nặng tới 60kg, con nhỏ nhất 55kg.

Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Vườn Quốc gia Pù Mát là nơi cứu hộ động vật khẩn cấp nên cơ sở hạ tầng chật hẹp, chỉ dành cho hổ bé nuôi nhốt 2-3 con một chuồng. Trong khi đó, hổ càng lớn, bản năng và sinh hoạt sẽ khác, đòi hỏi diện tích rộng hơn, việc chăm sóc 7 con hổ sau cứu hộ cũng vì thế sẽ gặp nhiều khó khăn.

Vì vậy, Vườn Quốc gia Pù Mát đã đề xuất xin chuyển các con hổ tới Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng để phù hợp việc nuôi dưỡng, bảo tồn.

Thanh Hà