Chủ tịch xã Tân Trường (huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) vừa ký quyết định xử phạt hành chính 15 trường hợp vi phạm quy chế phòng chống dịch Covid-19 trong một ngày (23/2).

Chủ tịch UBND xã Tân Trường Vũ Văn Thuận cho biết, hôm nay (23/2) đã ký quyết định xử phạt 15 trường hợp vi phạm quy chế phòng, chống dịch Covid-19.

“Những người vi phạm đều là công dân trong xã, vi phạm các quy chế như không đeo khẩu trang, vứt bỏ khẩu trang đã sử dụng không đúng quy định, có hành vi chống đối lực lượng chốt giữ tại các điểm chốt chặn” - ông Thuận thông tin.

Chốt kiểm soát người qua lại vùng dịch tại thôn Tràng Kỹ, xã Tân Trường

Tân Trường là 1/17 xã, thị trấn của huyện Cẩm Giàng thực hiện phong tỏa, cách ly khi phát hiện các trường hợp dương tính Covid-19 từ ngày 3/2. Thời gian cách ly toàn xã là 20 ngày.

Tính đến thời điểm hiện tại, Tân Trường ghi nhận 13 trường hợp dương tính Covid-19.

Toàn xã thiết lập 9 chốt kiểm soát có lực lượng liên ngành canh giữ. Toàn bộ các đường vào thôn, xóm…, nếu là chốt không có người gác sẽ đều thiết lập rào lưới B40 hoặc để các vật cản.

Tân Trường thiết lập 9 điểm chốt kiểm tra có lực lượng liên ngành gác 24/24

Những điểm không có người gác sẽ có thiết lập hàng rào hoặc vật cản

Chủ tịch xã Tân Trường xác nhận, từ thời điểm phong tỏa tới nay, đã ra quyết định xử phạt hành chính 43 trường hợp. Tổng số tiền phạt thu trên 32 triệu đồng.

Chủ tịch xã Tân Trường ký 15 quyết định xử phạt các trường hợp vi phạm quy chế chống dịch trong ngày 23/2

Trước đó, ngày 21/2, huyện Cẩm Giàng cũng ra quyết định xử phạt 2 công dân Trung Quốc cư trú trên địa bàn số tiền 15 triệu đồng về hành vi dù không có việc cần thiết nhưng vẫn sử dụng xe đạp, xe máy đi dạo trên đường ra cánh đồng thuộc thôn Hoàng Gia, xã Cẩm Vũ.

Hai công dân Trung Quốc này đang làm việc tại Công ty Khoa học kỹ thuật Baodi Việt Nam (cụm công nghiệp Cao An, xã Cao An, huyện Cẩm Giàng) tạm trú ở nhà ông Phạm Văn Oanh (thôn Phú An, xã Cao An).

