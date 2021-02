Đang thực hiện việc cách ly sau khi bị phát hiện đi cùng nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, Lê Minh Xuyên đã bỏ trốn khỏi khu cách ly ở Quảng Trị chiều nay.

Tối nay (2/2), thượng tá Trần Xuân Thanh, Trưởng Công an thị xã Quảng Trị cho biết, đơn vị đang triển khai lực lượng để tìm kiếm một người vừa bỏ trốn khỏi khu cách ly.

Nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị phát hiện

Vào lúc 16h chiều nay, phát hiện đối tượng Lê Minh Xuyên (31 tuổi, quê ở Vĩnh Lợi, Bạc Liêu) đã bỏ khu cách ly tập trung. Công an thị xã Quảng Trị đã ra thông báo đến các đơn vị, địa phương trong tỉnh phối hợp rà soát, truy tìm đối tượng nói trên.

Lê Minh Xuyên được xác định là người đã đưa nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đi sâu vào nội địa, bị lực lượng chức năng cùng người dân phát hiện, bắt giữ ngày 1/2.

Khi bị phát hiện, 4 người Trung Quốc này đều không có giấy tờ tùy thân, gồm Lizijian (SN 1993), Jiang Sufa (SN 2000), Meng Shliai và Chan Biao (cùng SN 1999).

Nhóm người này nhập cảnh trái phép từ biên giới tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) vào tỉnh Lạng Sơn vào ngày 24/1. Khi vào nội địa, đã được một người Việt dùng xe ô tô đón và bố trí nơi ăn nghỉ rồi di chuyển vào Bạc Liêu.

Sau khi bị phát hiện, Xuyên và nhóm người Trung Quốc được đưa đi cách ly tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên (cơ sở 2, đường Nguyễn Hoàng, thôn Tích Tường, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị).

Công an thị xã thông báo đến Công an các đơn vị, địa phương trong rà soát, nếu hiện tượng kịp thời bắt giữ và thông báo cho công an thị xã qua số điện thoại: 02333.861.271.

Hương Lài