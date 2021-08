Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội vừa phát hiện người đàn ông mua 117 bộ test nhanh Covid-19 trôi nổi trên mạng về bán kiếm lời.

Chiều 13/8, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết ngày 11/8, Công an quận Hoàng Mai phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 15, kiểm tra địa điểm kinh doanh tại địa chỉ số 12 Mai Động, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, do N.K.H (SN 1980, trú tại Thanh Trì, Hà Nội) làm chủ.

Hàng trăm bộ test Covid-19 không nguồn gốc

Tại đây, cơ quan công an phát hiện 117 bộ kit test nhanh Covid-19, nhãn hiệu Realy Tech, do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ.

Quá trình làm việc với cơ quan công anh H. khai nhận đã mua số kit test nhanh Covid-19 trên của một người không quen biết qua mạng xã hội với giá 120.000đ/bộ. Mục đích là để bán lại kiếm lời với giá từ 150.000đ - 160.000đ/bộ.

Công an quận Hoàng Mai đang tiếp tục phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 15 xác minh mở rộng vụ việc và xử lý theo quy định.

Nhị Tiến